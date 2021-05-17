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法國空軍爆霸凌 「人肉標靶」戰機轟炸20分鐘

綜合報導
法國空軍爆出同袍霸凌，被害者強行被五花大綁在標靶上。(路透)
法國空軍爆出同袍霸凌，被害者強行被五花大綁在標靶上。(路透)

在歐洲戰力名列前茅的法國空軍，5月份遭內部檢舉重大的同袍霸凌事件。一名派駐於科西嘉島的年輕空軍飛官，2019年3月剛下基地的第一天，就遭到學長前輩「試膽惡整」，除了各種體罰之外，被害者還被蒙面捆走、強行被五花大綁在空軍「正在實施幻象2000戰鬥機機砲炸射訓練」靶場的標靶上。儘管戰鬥機的對地攻擊訓練，並沒有真的瞄準被害者，但炸射目標只有500公尺左右、轟炸時間長達20分鐘，離譜的霸凌事件因此讓法國社會瞠目結舌，並連帶拉出一連串「軍中吃案」的黑暗陋習。

聯合新聞網轉角國際報導，被害者回憶，自己雖然是蒙面綁上了標靶，但過程中學長不僅一直口沫橫飛地講述炸射地的狀況，甚至還一路拍照、錄影，飛官就這樣被綁在火網下的標靶鐵柱上長達20多分鐘，直到訓練結束、學長玩夠後，才把他鬆綁載回基地完成報到手續。

在「人肉標靶事件」後，被害人起初選擇隱忍，並因擔心報復或二次霸凌，而多次向上級申請「轉調部隊」。但他的調動訴求卻一直被基地駁回，因此在2020年底他才正式提出證據，循軍紀管道提出檢舉控訴。

不料，所有涉案的軍士官都沒有受到嚴重懲處，受害飛官依舊被卡在原基地，帶頭的霸凌軍官也只在今年1月被草草施以「禁假處分」，因此申訴未果而害怕反遭職涯報復的飛官這才決定委任律師，對法國空軍公開提告。

全案曝光後，法國輿論也頗為吃驚。此事究竟是單一個案？還是軍中不可告人的霸凌傳統？對於法國空軍的專業形象與團結士氣帶來了不小的打擊。

法國空軍爆出同袍霸凌，被害者強行被五花大綁在標靶上，戰鬥機照樣對地攻擊訓練。(取...
法國空軍爆出同袍霸凌，被害者強行被五花大綁在標靶上，戰鬥機照樣對地攻擊訓練。(取材自法國空軍)

霸凌

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