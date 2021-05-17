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非洲貧民窟小孩勤奮練習 盼靠「桌上技能」翻身

綜合報導
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)

對於出身貧寒的孩子而言，習得一技之長是脫貧的重要途徑。在非洲第一大城、奈及利亞海港拉哥斯（Lagos）一處貧民窟，10幾個孩子圍坐在塑膠桌子旁，專心注視桌上的西洋棋戰局，這群孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。

路透報導，14歲的奧莫耶勒（Michael Omoyele）表示：「住在這裡很辛苦」，他面對食物短缺的問題，已設法自力更生養活自己。奧莫耶勒說，2016年講述靠西洋棋脫貧的肯亞女孩電影《逐夢棋緣》（Queen of Katwe）帶給他啟發，期盼西洋棋也能為他開啟新道路：「我會努力獲得勝利，若贏得比賽我就能成為佼佼者，經濟上也能獲得改善。」

奧莫耶勒每天都在家中四面斑駁掉漆的水泥牆、充滿孩子哭泣聲的房間裡勤奮練下棋。

26歲職業棋手兼教練的歐納哥亞創立了「非洲貧民窟西洋棋」（Chess in Slums Africa）這個組織，他指出西洋棋拯救了出身貧寒的他，堅信這項技能也能改善失學或沒有生存技能孩子的生活。

歐納哥亞利用自己的空閒時間，在擁擠、瀰漫著垃圾和燃料氣味的巷弄裡教導孩子下西洋棋。歐納哥亞希望透過西洋棋為奈及利亞創造更美好的未來：「我們教孩子下西洋棋，藉此培養新一代知識分子，他們會好奇地質疑一切，還會好奇地創新。」

孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)
孩子希望棋藝能幫他們擺脫貧困的家園。(路透)

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