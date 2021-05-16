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超瘦「紙片屋」最窄處只有91公分

綜合報導
這棟房子位於108坪三角形區塊上，最寬處有6公尺。室內空間超過44坪。（截圖自zillow官網）
這棟房子位於108坪三角形區塊上，最寬處有6公尺。室內空間超過44坪。（截圖自zillow官網）

英國網路媒體LADbible報導，美國伊利諾伊州有間看似瘦長的「紙片屋」去年以26萬美元售出，今年重新在售屋網Zillow上架，目前標示的房價為30萬美元，不到一年房價漲幅為15%。

報導指出這棟綽號為「派房」（Pie House）的房子，最窄處只有91公分。去年一名網紅在社群平台大秀這棟房子的特殊尺寸，吸引超過140萬瀏覽人次，也讓這間房子暴紅。

美國媒體「今日美國」（USA TODAY）指出，這棟房子實際上位於108坪的三角形區塊上，最寬處有6公尺。室內空間超過44坪，包括1個地下室、2間臥室和2套半浴室。

房地產經紀人貝洛（Alan Berlow）解釋房子形狀像一片派餅，因此暱稱為「派房」，貝洛強調房子功能比想像中更強大：「不是傳統的空間配置，但非常實用。人們在看房屋時可能會認為臥室和浴室很小，但實際上感覺跟一般尺寸沒兩樣。」

住附近的網友Sandra JSD提到這間房子已成當地地標：「我外出散步時常會帶小孩到現場欣賞房子。」網友Rhylee則表示之前看到這間房子時，還以為是「電影場景」。

@kobbbsalad

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♬ Funky Town - The Dance Queen Group

超瘦「紙片房」最窄處只有91公分。（截圖自zillow官網）
超瘦「紙片房」最窄處只有91公分。（截圖自zillow官網）

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