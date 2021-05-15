達文西素描「熊之頭」7月拍賣 身價估翻480倍

英國佳士德稱，達文西的「熊之頭」可能會以破紀錄的高價售出。（路透）

英國 衛報報導，文藝復興時期藝術家達文西一幅描繪熊的素描將於7月拍賣 ，可望以1200萬英鎊（約1691.2萬美元）高價拍出。該作品1860年拍賣時僅喊價3.5萬美元，如今身價翻了480倍。

達文西的素描畫作「熊之頭」（Head of a Bear）將於7月8日由英國拍賣公司佳士得拍賣，在拍賣之前將在紐約和香港展出，並將於6月1日至6日在倫敦展出。佳士得估計可能以800萬英鎊到1200萬英鎊拍出。

佳士得的大師畫作主席霍爾（Ben Hall）表示，這幅素描是「仍在私人手中的文藝復興時期最重要作品之一」。他表示，幾百年來，「熊之頭」曾由一些最傑出的收藏家收藏，目前的擁有者在2008年買下。

「熊之頭」有7公分長、7公分寬，是達文西用銀尖筆畫法，在一張粉米色的紙張上畫的素描。

佳士得表示，他們拍賣的達文西作品，最高紀錄是由雕塑 「馬與騎手」（Horse and Rider）在2001年創下的800萬英鎊（約112.4萬美元），而「熊之頭」非常有可能打破這個紀錄。

「熊之頭」原是英國肖像畫家勞倫斯（Thomas Lawrence）的珍藏，勞倫斯於1830年逝世後，「熊之頭」落到了勞倫斯的經紀人手中，而這名經紀人在1860年將這幅珍品轉手賣出時，僅喊價2.5英鎊（約3.5萬美元）。