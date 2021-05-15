我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3289萬人確診 36.2%民眾已完成接種

台單日確診暴增六倍 雙北進入三級警戒

達文西素描「熊之頭」7月拍賣 身價估翻480倍

聯合新聞網
英國佳士德稱，達文西的「熊之頭」可能會以破紀錄的高價售出。（路透）
英國佳士德稱，達文西的「熊之頭」可能會以破紀錄的高價售出。（路透）

英國衛報報導，文藝復興時期藝術家達文西一幅描繪熊的素描將於7月拍賣，可望以1200萬英鎊（約1691.2萬美元）高價拍出。該作品1860年拍賣時僅喊價3.5萬美元，如今身價翻了480倍。

達文西的素描畫作「熊之頭」（Head of a Bear）將於7月8日由英國拍賣公司佳士得拍賣，在拍賣之前將在紐約和香港展出，並將於6月1日至6日在倫敦展出。佳士得估計可能以800萬英鎊到1200萬英鎊拍出。

佳士得的大師畫作主席霍爾（Ben Hall）表示，這幅素描是「仍在私人手中的文藝復興時期最重要作品之一」。他表示，幾百年來，「熊之頭」曾由一些最傑出的收藏家收藏，目前的擁有者在2008年買下。

「熊之頭」有7公分長、7公分寬，是達文西用銀尖筆畫法，在一張粉米色的紙張上畫的素描。

佳士得表示，他們拍賣的達文西作品，最高紀錄是由雕塑「馬與騎手」（Horse and Rider）在2001年創下的800萬英鎊（約112.4萬美元），而「熊之頭」非常有可能打破這個紀錄。

「熊之頭」原是英國肖像畫家勞倫斯（Thomas Lawrence）的珍藏，勞倫斯於1830年逝世後，「熊之頭」落到了勞倫斯的經紀人手中，而這名經紀人在1860年將這幅珍品轉手賣出時，僅喊價2.5英鎊（約3.5萬美元）。

拍賣 英國 雕塑

上一則

領養9個月...南韓養母虐童致死 一審遭判無期徒刑

下一則

愛爾蘭醫療網路也被駭 疫苗接種未受影響

延伸閱讀

達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出

達文西素描畫作「熊之頭」 估計將以1700萬高價拍出
體壇奧斯卡／納達爾、大坂直美獲最佳男女運動員

體壇奧斯卡／納達爾、大坂直美獲最佳男女運動員
中國太空站邁步 3首次、4科技衝擊深空夢

中國太空站邁步 3首次、4科技衝擊深空夢
子宮肌瘤大似哈蜜瓜 達文西微創2天出院

子宮肌瘤大似哈蜜瓜 達文西微創2天出院

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
查理與哈利以及2019年剛出生的哈利之子亞契祖孫三代難得合影。美聯社

哈利怨查理不是好爸爸 意外揭露女王祕密

2021-05-14 12:26
一名17歲女子在都柏林的霍斯火車轉乘站跌落月台與火車間的空隙。 圖／每日星報

惡男假裝吐口水使絆子 妙齡女跌落火車底

2021-05-10 08:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網

殺害耶魯華生兇嫌潘勤軒 阿拉巴馬州落網
全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

全面脫罩令下 專家質疑：CDC走到另一個極端

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸

中國首次 火星探測器「天問一號」成功著陸
暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去

暴走？德州女保全痛扁爛醉男 一拳朝女子臉龐揍下去
紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定

紐約華埠老牌酒樓 金豐將重開 新址已挑定