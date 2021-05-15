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日本偶像女星做運動 愛犬入鏡「神複製」萌翻

編譯中心 / 綜合報導
日本前偶像團體成員菅本裕子日前拍攝影片，在示範棒式的時候，自家愛犬突然走進畫面內，還模仿主人的姿勢一起運動。（取材自YouTube）
日本前偶像團體成員菅本裕子日前拍攝影片，在示範棒式的時候，自家愛犬突然走進畫面內，還模仿主人的姿勢一起運動。（取材自YouTube）

日本前偶像團體HKT48成員的女星菅本裕子，近年雖然轉戰化妝品經營事業，不常在演藝活動，不過還是經營了自身的YouTube頻道，時常分享生活點滴。而她最近一隻影片，更因為自家的愛犬意外入境，還陪她一起做體操運動，掀起了一陣話題。

來源：YouTube

日媒報導，菅本裕子飼養了兩隻貴賓犬「mochi」和「kyuu」，並經常在社群網站上大方分享與兩隻狗狗的合照。最近菅本在YouTube頻道上公開一段影片，分享在泡澡之前，她為了維持好身材所做的運動。

就在菅本示範「棒式」的時候，愛犬kyuu突然走進畫面中，而且伸長四條腿，模仿起主人訓練的模樣，同步程度連菅本都不可置信。這段影片讓網友融化，紛紛表示「狗狗做棒式太可愛拉」、「想加入跟kyuu一起做棒式」、「好治癒」。（綜合報導）

YouTube 社群網站

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