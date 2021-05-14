「哥吉拉來了」日迷你消防車金山 趣味廣播爆紅

擬人化的「基利」有自己的社群帳號，像個事事新鮮的交換學生，以文化交流帶來歡樂。(取材自Instagram)

一輛車齡30、名為基利（Kiri）的迷你紅色消防車，去年從日本 搭船到美國 展開生命的新頁。擬人化的基利有自己的社群帳號，分享在舊金山 灣區各處探險的心得與照片，以文化交流帶來歡樂。

大小只有一般消防車的1/6

消防車「基利」由日本大發汽車公司（Daihatsu）在1990年出廠，大小約只有美國一般消防車的1/6。儘管這輛消防車服役30年，仍可發揮滅火功能。

基利的「爸爸」是53歲從事設計的舊金山人萊平（Todd Lappin），他接受「舊金山紀事報」（San FranciscoChronicle）訪問表示，他在網路上以低價競標到這輛迷你消防車。

這台迷你紅色消防車大小，約只有美國一般消防車的1/6。(取材自Instagram)

沒有水箱 可用軟管抽水

報導指出，這類型的日式消防車沒有水箱，但可以用軟管吸取溪流或水箱的水滅火。基利來自日本長野縣的山間小鎮「霧峰」（Kirigamine），附近有冬季滑雪的度假村，基利原是當地義勇消防組織的消防車。30年來基利出勤次數不多，剛到美國時里程數才4000英里（約6437公里）。

萊平的家人以這輛迷你消防車的故鄉把它命名為「基利」（日語的霧），連結了日本霧峰和舊金山兩地，猶如「姐妹市」。萊平開著基利出門時，成了舊金山新的活動地標，民眾搶著合照，追蹤基利的足跡。

駕駛基利 很像在開吉普車

駕駛基利被形容為「很像在開吉普車」，萊平的日本朋友用英語和日語幫他錄製了幾段「災難廣播」，其中一段是「已確認該區有日本怪獸哥吉拉（Godzilla）出沒，保持鎮定、請勿打擾」。