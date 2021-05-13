我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：美3281萬人確診 35.4%民眾完成接種

台新增25例確診 13例是本土病例

「太空紅酒」將開賣 估值百萬

編譯張君堯
一支放在國際太空站一年多光陰，並隨軌道繞行地球的「太空紅酒」近日即將拍賣，拍賣行估計能以100萬美元以上的高價售出。（美聯社）
一支放在國際太空站一年多光陰，並隨軌道繞行地球的「太空紅酒」近日即將拍賣，拍賣行估計能以100萬美元以上的高價售出。（美聯社）

一支放在國際太空站一年多光陰，並隨軌道繞行地球的「太空紅酒」近日即將拍賣，拍賣行估計能以100萬美元以上的高價售出。

主導研究的「太空貨物無限公司」（Space Cargo Unlimited）2019年11月將這批紅酒送上國際太空站，希望為紅酒業開發新產品的風味與特性，而這12瓶法國彼得綠堡紅酒（Chateau Petrus Pomerol），歷經438天又19小時的國際太空站之旅，在今年1月初返回地球，如今其中1瓶將進行拍賣。

佳士得（Christie）拍賣行估計，品酒玩家會以100萬美元以上的價格標下這瓶紅酒。佳士得紅酒及烈酒部門主管提普特里（Tim Tiptree）表示，這瓶紅酒在太空中「無重力的獨特環境」熟成，並於今年3月由法國品酒專家測試，比較留在地球同批紅酒後專家指出，地球版的味道「更年輕」，而太空版的口感「略柔和」、「味道較芳香」。

這瓶紅酒拍賣還將附贈「地球版本」的同一支酒、醒酒器、玻璃杯以及重頭戲「用隕石製成的開瓶器」，而所得將資助「太空貨物無限公司」未來的研究計畫，至於剩下仍未開瓶的「太空紅酒」，目前尚未有拍賣消息。

「太空貨物無限公司」這項計畫原意是研究外太空的農業潛力，測試植物面對氣候變化、在外太空的適應能力，研究人員也希望了解紅酒在太空的熟成過程。

主導研究的「太空貨物無限公司」2019年11月將這批紅酒送上國際太空站，希望為紅...
主導研究的「太空貨物無限公司」2019年11月將這批紅酒送上國際太空站，希望為紅酒業開發新產品的風味與特性，而這12瓶法國彼得綠堡紅酒，歷經約14個月的國際太空站之旅，在今年1月初返回地球。（美聯社）

太空 拍賣

上一則

英地產專家省錢？「6家人同缸洗澡水」

下一則

停火3天 神學士占阿富汗首都郊區

延伸閱讀

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒

偏頭痛患者 少喝含咖啡因飲料、紅酒
毅力號傳回新影像 首度聽到機智號在火星飛行聲音

毅力號傳回新影像 首度聽到機智號在火星飛行聲音
中國失控火箭殘骸最快8日墜地球 預測碎片或飛經美東

中國失控火箭殘骸最快8日墜地球 預測碎片或飛經美東
平民太空人時代來臨…新謝帕德號座位券拍賣 7.20啟航

平民太空人時代來臨…新謝帕德號座位券拍賣 7.20啟航

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20
菲律賓總統杜特蒂在電視直播接種中國國藥集團的新冠疫苗，引起多方抨擊。(美聯社)

菲律賓要求中方收回捐贈的國藥疫苗

2021-05-06 09:49

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

2021-05-12 12:28
泰王與貴妃詩妮娜。Getty Images

泰王又當爸 某嬪妃誕下小王子 王后、貴妃地位受威脅

2021-05-05 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請

每月補助50元網路費 「緊急寬頻福利」上路 個人年收9.9萬元以下可申請
辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題

辣媽穿熱褲、緊身衣被轟出遊樂園 網友：哪裡有問題
錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨

錢尼遭踢出領導圈 百餘名黨員聲明:不切割川普將另組新黨
獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免

獨立小組報告：COVID-19疫情原可避免
一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體

一洲焦點／油管被駭束手無策？中共大外宣滲透西方媒體