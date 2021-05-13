「太空紅酒」將開賣 估值百萬

一支放在國際太空站一年多光陰，並隨軌道繞行地球的「太空紅酒」近日即將拍賣，拍賣行估計能以100萬美元以上的高價售出。（美聯社）

一支放在國際太空 站一年多光陰，並隨軌道繞行地球的「太空紅酒」近日即將拍賣 ，拍賣行估計能以100萬美元以上的高價售出。

主導研究的「太空貨物無限公司」（Space Cargo Unlimited）2019年11月將這批紅酒送上國際太空站，希望為紅酒業開發新產品的風味與特性，而這12瓶法國彼得綠堡紅酒（Chateau Petrus Pomerol），歷經438天又19小時的國際太空站之旅，在今年1月初返回地球，如今其中1瓶將進行拍賣。

佳士得（Christie）拍賣行估計，品酒玩家會以100萬美元以上的價格標下這瓶紅酒。佳士得紅酒及烈酒部門主管提普特里（Tim Tiptree）表示，這瓶紅酒在太空中「無重力的獨特環境」熟成，並於今年3月由法國品酒專家測試，比較留在地球同批紅酒後專家指出，地球版的味道「更年輕」，而太空版的口感「略柔和」、「味道較芳香」。

這瓶紅酒拍賣還將附贈「地球版本」的同一支酒、醒酒器、玻璃杯以及重頭戲「用隕石製成的開瓶器」，而所得將資助「太空貨物無限公司」未來的研究計畫，至於剩下仍未開瓶的「太空紅酒」，目前尚未有拍賣消息。

「太空貨物無限公司」這項計畫原意是研究外太空的農業潛力，測試植物面對氣候變化、在外太空的適應能力，研究人員也希望了解紅酒在太空的熟成過程。