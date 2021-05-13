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浪費防疫金？ 日小鎮砸錢打造「大魷魚」像

聯合新聞網
日本石川縣能登町使用地方疫情補助款建巨大魷魚像，惹來民眾質疑使用不當。（路透）
日本石川縣能登町使用地方疫情補助款建巨大魷魚像，惹來民眾質疑使用不當。（路透）

新冠疫情導致全球交流停擺近一年半，儘管危機尚未過去，但振興地方產業不能等，日本政府便提撥4.5兆日圓（約414.49億美元）做為地方創生臨時交付金，用於促進地方產業發展、加強防疫等，然而石川縣卻利用部分補助款建了一個巨型魷魚像當地標，引發民眾不滿。

綜合日媒報導，石川縣能登町從8億日圓的地方補助款中，撥出2700萬日圓（約24.8萬美元）打造一隻長13公尺、寬9公尺、高4公尺的巨大魷魚雕像，放置在99灣附近的休息站前，當做招攬遊客的地標。

此事經由媒體披露後，不少網友提出質疑，「想吸引人潮很好，但為什麼要放魷魚」、「太荒謬了」、「當地人覺得蠻尷尬的」、「這要花到2700萬？」、「無法理解，請歸還補助款」、「經費還是該用在疫情的醫療照護支援上」。但也有人持正面看法，認為經由媒體報導達到宣傳石川縣的效果，部分家長也表示「很高興有個小孩子遊玩的地方」。

據當地官員表示，魷魚是當地小木港特産，故希望在疫情過後能藉此長期吸引遊客來此觀光，且製作魷魚雕像其實是去年7月的決定，10月便開始製作，到今年3月底才移到此處安裝完成。此外，他也提到將會利用問卷、簡訊等方式調查大魷魚的攬客效果。

日本石川縣能登町使用地方疫情補助款建巨大魷魚像，惹來民眾質疑使用不當。（路透）
日本石川縣能登町使用地方疫情補助款建巨大魷魚像，惹來民眾質疑使用不當。（路透）

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