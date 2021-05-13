印度嘟嘟車變救護車 載著氧氣瓶、血氧機在街頭救命

一名來自印度中央邦的嘟嘟車司機穆罕默德·賈維德·汗，賣掉了妻子的珠寶首飾，將載客用的嘟嘟車改裝成一輛小型救護車，希望幫助有需要的人。（Getty Images）

「如果救護車不夠，那麼我就自己造一台……」隨著印度 每日暴增的嚴峻疫情 ，全國各地的醫療體系都已到達極限。媒體日前報導，一名來自印度中央邦（Madhya Pradesh）的嘟嘟車司機穆罕默德·賈維德·汗（Mohammad Javed Khan），賣掉妻子的珠寶首飾，將載客用的嘟嘟車改裝成一輛小型救護車，車內裝有一個氧氣瓶、一個血氧機、以及其他醫療用品，可監測血液中的氧氣含量、並提供病人足夠的氧氣抵達醫院。這位司機的義舉，也吸引大量印度民眾湧入捐款，希望能讓他有更多經費協助病人，亦成為印度在疫情期間展現人性溫暖的感人場景。

「我眼睜睜看見很多病人在沒有氧氣的情況下苦苦掙扎。如果缺乏氧氣筒的協助，有些重症病人根本撐不到醫院。但是，就算叫了救護車，現在救護車也要收費5000-10000盧比（約136.37美元）。窮人怎麼負擔得起？」在接受媒體採訪時，穆罕默德說。

穆罕默德說，「所以我就想，為什麼不乾脆把我的嘟嘟車變成一輛簡易救護車呢？雖然運載量不像救護車那麼多，但肯定可以挽救更多生命。」

穆罕默德「載一個救一個」的義舉，也吸引更多的捐贈者提供幫助。不只提供金錢，也有人捐贈他更多器材，包括量筒與血氧儀；除此之外更有醫師教導他怎麼使用氣瓶和血氧儀來幫助病患順利抵達醫院。

只是，根據「今日印度」報導，一開始穆罕默德也因為在中央邦因疫情封鎖期間，未經緊急許可繼續開嘟嘟車載人，而遭警察禁止。但因為他的行動在社群媒體 、新聞媒體上瘋傳，引起印度群眾的強烈抗議之後，警方才撤回指控、並向他發放特別通行證，讓他繼續助人載客。穆罕默德說：「光是我一個人，是沒有辦法做到這些的。這都要歸功於這麼多人的幫助。」