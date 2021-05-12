我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／台灣疫情嚴峻 暴增16例本土案例

麗茲錢尼的天鵝之歌：重批川普與憲法為敵

哈佛、耶魯都要她 少女獲19校總額500萬獎學金

編譯徐榆涵
奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（左一）獲得美國和加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元。(取材自推特)
奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（左一）獲得美國和加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元。(取材自推特)

奈及利亞17歲高中畢業生薇多莉（Victory Yinka-Banjo）獲得美國加拿大共計19間知名大學的全額獎學金，總金額超過500萬美元，實在是學霸中的學霸。

CNN報導，薇多莉得到包括美國哈佛大學、耶魯大學、麻省理工學院、史丹佛大學、約翰霍普金斯大學、杜克大學、普林斯頓大學、布朗大學、維吉尼亞大學，以及加拿大的多倫多大學、英屬哥倫比亞大學等的獎學金。

薇多莉表示，實在令人難以置信，申請了這麼多間學校，因為不認為會有任何一間會接受她。薇多莉說，「這些學校的篩選過程都很嚴格，他們只接受頂尖中的頂尖，所以你可以想像，我每天都必須提醒自己進入這些學校了，因為這太不真實了」。

薇多莉說，希望未來能朝計算生物學（Computational biology）的領域前進，還在比較各校差異，可能名單包括史丹佛大學、哈佛大學、麻省理工學院、杜克大學和約翰霍普金斯大學。

薇多莉父母全都是奈及利亞籍，母親奇卡（Chika Yinka-Banjo）在首都拉哥斯大學擔任資深講師，父親阿德因卡（Adeyinka Banjo）則是私人企業的採購和供應鏈主管。奇卡表示，女兒的故事將會鼓舞不少奈及利亞青年。

美國 哈佛大學 加拿大

上一則

巴西發現110種病毒變異株 其中3變種 世衛：令人擔憂

下一則

土耳其外長抵沙烏地 修補因哈紹吉案破裂關係

延伸閱讀

仙人跳坑殺嫖客撈千萬 雞排妹律師收錢代簽和解書遭送辦

仙人跳坑殺嫖客撈千萬 雞排妹律師收錢代簽和解書遭送辦
史岱文森高中華生 獲「大學理事會獎學金」

史岱文森高中華生 獲「大學理事會獎學金」
近水樓台讓老闆讀高中女兒懷孕 司機涉妨害性自主

近水樓台讓老闆讀高中女兒懷孕 司機涉妨害性自主
郎朗基金會推新鍵盤獎學金

郎朗基金會推新鍵盤獎學金

熱門新聞

梅琳達對於比爾蓋茲和艾普斯坦過從甚密十分不滿。路透

比爾蓋茲被離婚 導火線竟然是「他」?

2021-05-08 11:18
印度裔傳染病專家卡比拉3日因染疫病逝，他生前曾接種兩劑輝瑞疫苗，但仍不敵印度變異病毒。擷自推特

接種2劑疫苗不敵變種病毒 印度裔傳染病專家病逝

2021-05-04 12:10
輝瑞疫苗。(美聯社)

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

2021-05-10 10:02
中國的長征五號B遙二運載火箭4月29日將「天和號」太空站核心艙送進低地軌道後，核心節據指可能將在未來幾天「失控再入」地球大氣層。美聯社

長征火箭未來幾天將「失控再入」專家：中方疏忽了

2021-05-04 08:36
梅根與哈利還沒能得到皇室重要成員們的原諒。（路透資料照片）

哈利與梅根慘了？英媒：查理和威廉父子「懲處」正開始

2021-05-04 20:19
新冠疫情迫使汽車製造商在印度的工廠停工。 路透

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

2021-05-10 11:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光

女模結婚尺度大開 婚紗下半身全透視 一轉身被看光
四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助

四個共和黨執政州已退出每周300元額外失業補助
蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀

蛋蛋偽裝「圍巾」 從中國寄紐約市 750顆遭沒收銷毀
台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒

台再傳本土確診 疫情嚴峻 陳時中：今不會升第三級警戒
世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨

世界OnAir／疫苗致死？染疫亡？華婦死因成謎留遺恨