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是偉人或魔人？拿破崙逝世200年 功過仍難論定

節錄自聯合新聞網「轉角國際」
「拿破崙符號」之於法蘭西國家脈絡，有著強大的號召影響力。（取材自維基共享）
「拿破崙符號」之於法蘭西國家脈絡，有著強大的號召影響力。（取材自維基共享）

拿破崙的相關紀念活動在法國並不罕見，只是過往多以特別的戰役事件為主，政府官方也少有高調主導的角色。這一次逝世200周年的儀式之所以掀起話題，也在於馬克宏政府罕見地投注大量心力和資源，大張旗鼓準備節目儀式，但一方面又顧及輿論意見而強調會「功過並陳」，這種刻意為之的政治設計感，才激起這回200年罕見的「拿破崙大辯」。

拿破崙成也戰爭 敗也戰爭

從軍是拿破崙人生最重要的關鍵選擇。拿破崙是第一個得到巴黎軍官學校學位的科西嘉人，畢業後開始展轉隨著部隊到各地駐防，在法國大革命的動盪時期嶄露頭角，憑藉自身的軍事才能解決法國的內憂外患，也成為迎擊反法聯軍的重要將領。拿破崙趁勢崛起之後，透過一場又一場抵擋反法同盟的戰爭，贏得法國國內極高的威信。然而就在1799年拿破崙30歲的時候，這位「革命之子」卻發動了霧月政變奪權成功，在1802年修改憲法終身執政、正式稱帝為「拿破崙一世」，建立了「法蘭西第一帝國」。

「他是革命之子，開啟了歐洲嶄新的時代，但他也是害死百萬人民的戰爭狂...」拿破崙...
「他是革命之子，開啟了歐洲嶄新的時代，但他也是害死百萬人民的戰爭狂...」拿破崙從一介軍人到稱霸歐洲的一生極富戲劇性，也是往後歷史與文化研究的熱門主題。（取材自維基共享）

在拿破崙掌權之後對外發起了一系列的戰爭，軍力與戰事規模之龐大史上罕見，拿破崙席捲歐洲更讓法國的威望和版圖如日中天，不僅是軍事上的侵略壓制，更衝擊了歐洲、美洲的政治體制和經濟結構，法國大革命的思想精神也藉此隨之傳播，拿破崙的雄霸帝國確實帶來深遠的歷史影響。儘管拿破崙有著超凡軍事天才與常勝紀錄，但最後1815年滑鐵盧一役遭到擊破，是其戎馬人生的最大敗筆、也注定了法蘭西第一帝國的覆滅。

此後拿破崙被流放到聖赫勒拿島，昔日的歐陸霸主在英國的監視下，困於海外孤島度過餘生。1821年5月5日拿破崙病逝，死時52歲。

「讚頌法國皇帝的偉大榮光，還是反省征服者的塗炭生靈？」拿破崙逝世200周年的紀念...
「讚頌法國皇帝的偉大榮光，還是反省征服者的塗炭生靈？」拿破崙逝世200周年的紀念，在法國引發兩極的矛盾爭議。圖為青年拿破崙與晚年拿破崙的反差對比。（取材自維基共享）

「他是革命之子，開啟了歐洲嶄新的時代，但他也是害死百萬人民的戰爭狂…」拿破崙從一介軍人到稱霸歐洲的一生極富戲劇性，也是往後歷史與文化研究的熱門主題。特別是奠定歐陸法律典範的《拿破崙法典》、體制改革和軍事成就，最為後人所稱頌。但同時，拿破崙的所作所為也被認為背叛了大革命的「自由、平等、博愛」精神，更以獨裁者之姿以武力建造霸權、發動戰爭致使百萬生靈塗炭，也恢復本已廢除的奴隸制，種種行跡都難以將他視為「完美英雄」。

馬克宏高調紀念 召喚認同

但正因其人生軌跡之複雜，以及法蘭西第一帝國影響的範圍和層面深廣，每每談及拿破崙的評價，總是難以三言兩語就能說得圓滿周到。拿破崙的功過討論，在歷史學界早已有汗牛充棟的研究成果；不過評價歷史人物時，其實也很難只有「功」與「過」的簡化二分法，而是更為複雜、結合時代與社會脈絡的多面向討論──這也是如今在當代法國，若要紀念這位法國皇帝拿破崙時，必須思考其當代意義和歷史詮釋的難題：

法國榮軍院庭院的法國皇帝拿破崙一世雕像，攝於28日。2021年5月5日是拿破崙逝...
法國榮軍院庭院的法國皇帝拿破崙一世雕像，攝於28日。2021年5月5日是拿破崙逝世200周年，馬克總統宏已決定不理會左派施壓，計畫親自出席紀念儀式。（路透）

近年來對於紀念拿破崙最是心心念念的，莫過於法國總統馬克宏。根據法國媒體的透露，馬克宏因為2019年無法紀念拿破崙誕辰250周年，對此「感到極為懊惱」；時至2021年的逝世200周年，馬克宏一方面強調紀念法國歷史、宣揚國家價值，令一方面也注意到質疑的聲音，因此在逝世周年之前向外界表示政府的立場：

「我們不會刻意美化拿破崙，會承認他曾經也是恢復奴隸制的人物。但也沒有打算要『醜化』他，用以今非古的現代標準來評斷拿破崙是不公平的。」

外界指出，馬克宏對於國家歷史紀念儀式的熱中，一部分也出於凝聚國家認同的一種政治需求，尤其是強調國家主義的保守派和右翼，對於這類集體歷史記憶特別容易共鳴，因此拿破崙的逝世200周年紀念儀式，或可成為馬克宏形象資產的助力。

「現在的法國該如何看待拿破崙——是讚頌這位偉大的歷史英雄？還是反省他的黑暗遺產？...
「現在的法國該如何看待拿破崙——是讚頌這位偉大的歷史英雄？還是反省他的黑暗遺產？」圖為逝世200周年的紀念郵票。（Getty Images）

對拿破崙時代的反省，還有戰爭與奴隸制的問題。拿破崙征服歐洲所發動的長年征戰，儘管在軍事技術和戰史戰略研究上有不可忽視的貢獻，但史學家指出因為拿破崙戰爭而喪命的人數，也有超過650萬以上之譜，數以百萬計的人死於非命，為了滿足拿破崙的侵略霸業，難道這些人的犧牲就是必要？同時歐陸的國際秩序也因為爭戰而被破壞，帶來的複雜影響也很難輕鬆一筆帶過。

拿破崙稱帝之後，也恢復了本已廢除的奴隸制度；過去法國靠著大西洋的奴隸貿易而攫取龐大利益，特別是在西印度群島，透過甘蔗等經濟作物賺取金錢和人力資源，被法國殖民的海地，就是其中最典型的悲慘案例。

強人成獨裁模範 左派憂心

同時拿破崙奪權後又在「民意擁戴」的投票公決下順利稱帝，執政掌權的開明專制風格，也被認為可能或多或少變成了「獨裁者的模範」。法國史學家杜拉（Jean Tulard）指出，拿破崙所象徵的強人領導，在史學界就引發了辯論：是否影響到20世紀的獨裁者們──毛澤東、希特勒、史達林──成為後世權力者的仿效楷模？也有左翼的輿論擔憂，當前國際局勢動盪、極端主義復甦之外又有疫情的災禍，恐怕會觸動民眾期望強人領導的渴望，在這樣的時刻選擇紀念拿破崙，難道不是助長這樣的心理？凡此種種就成了法國在紀念拿破崙時，難以迴避的心理矛盾。

不過也不是沒有政治人物對拿破崙的紀念有所疑慮。前總統席哈克（Jacques Chirac）在2005年時，就因為對拿破崙的負面評價，而拒絕出席拿破崙著名戰役──奧斯特利茨之戰（The Battle of Austerlitz）──200周年紀念儀式。這場戰役是1805年由拿破崙領軍，以少勝多擊潰俄羅斯與奧地利聯軍、徹底瓦解第三次反法同盟的著名大戰；前法國總理喬斯班（Lionel Jospin）也曾經出書《拿破崙之惡》（The Napoleonic Evil）省思並反諷，法國社會數百年來都仍放不下對拿破崙的造神崇拜。

圖為巴黎傷軍院的拿破崙陵墓。（歐新社）
圖為巴黎傷軍院的拿破崙陵墓。（歐新社）

微妙之處也在於拿破崙的評價觀感，於法國以外的地區也有所差異。法新社循此線索討論了俄國的意見，發現在俄國大眾或是史學界之中，對拿破崙的興趣相當濃厚，儘管過去也是被拿破崙攻略的敵人，但如今反而沒有將他視為侵略者歷史，而是做為一個英雄崛起奮鬥史看待，甚至也帶有一些欽佩之情；這或多或少和俄羅斯看待昔日敵人──大日本帝國──的心態有異曲同工。

但是在西印度群島的海地，對於拿破崙的殖民與奴隸制壓榨，是至今都難以抹滅的黑暗記憶。在這些法屬殖民地的角度而言，仍是帝國主義的淫威下的被壓迫者，拿破崙的角色對他們來說既無所謂的共和國價值、更談不上光榮歷史，僅僅是一個殘酷貪婪的征服者而已。

馬克宏 俄羅斯 印度

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