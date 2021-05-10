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女子用馬桶調製飲料還請朋友喝 網批：太惡心

綜合報導
女子將汽水倒入馬桶水箱以製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch）。（取材自臉書）
女子將汽水倒入馬桶水箱以製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch）。（取材自臉書）

一名女網紅為了博眼球，拍攝影片教如何快速調製水果調和飲料（Fruit Punch），但卻使用馬桶當做容器，將大量的冰塊、軟糖、雪糕和汽水倒入馬桶，還用手下去攪伴，最後分裝進杯子後拿給朋友喝。雖然影片註明純屬諷刺與娛樂性用途，但還是讓許多看過影片的網友直呼惡心。

香港01報導，facebook專頁「The Anna Show」在日前分享一段數分鐘的短片，片中看到一名女子先用上衣將馬桶的出水口堵住，然後倒入大量冰塊，以及兩大桶家庭裝雪糕和整包軟糖，再於水箱內繼續放軟糖和雪碧、芬達等汽水，其間女子更指「這很色彩繽紛、很好」，又拿起並吃掉馬桶內其中一條軟糖。最後女子按下沖水掣，汽水隨即從水箱流入馬桶內。

女子為製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch），將大量冰塊、軟糖、冰淇淋倒入馬...
女子為製作馬桶版潘趣酒（Fruit Punch），將大量冰塊、軟糖、冰淇淋倒入馬桶。（取材自臉書）

眼見馬桶版「水果潘趣」大功告成，拍攝者與女子讚歎驚呼，在盛滿四杯後拿出廁所，聲稱要給朋友們喝。影片一出後，引起許多網友反感直呼惡心。而專頁則在帖文寫道：「純粹娛樂性質，馬桶也是新買的。」

女子從馬桶中舀出潘趣酒。（取材自臉書）
女子從馬桶中舀出潘趣酒。（取材自臉書）

不過，許多網民仍然狠批影片有不良示範，「你知道會有人因為看完影片就跟著做嗎？你們有先想過才做嗎？」「到底為何要這樣調飲料，無聊！」

女子在馬桶內調製潘趣酒。（取材自臉書）
女子在馬桶內調製潘趣酒。（取材自臉書）

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