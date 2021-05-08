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疫情下助貧民 菲律賓女青年創業家創街頭「食物銀行」

綜合報導
菲律賓女創業家諾恩在大馬尼拉地區奎松市街邊立起竹製小矮櫃，供貧困民眾領取食物。（取材自CNN）
菲律賓女創業家諾恩在大馬尼拉地區奎松市街邊立起竹製小矮櫃，供貧困民眾領取食物。（取材自CNN）

菲律賓疫情嚴峻，許多貧民生計無著。年輕女創業家諾恩（Ana Patricia Non）不忍貧民挨餓，在馬尼拉設立簡單的「社區食櫥」（community pantry），意外引發仿效，短短半個月，全菲律賓出現上千個社區食物銀行。

諾恩今年26歲。她4月14日起在大馬尼拉地區奎松市麥金哈瓦街街邊立起一座竹製小矮櫃，放上募集到的蔬菜、罐頭和泡麵，供需要的民眾排隊領取，並將它命名為「麥金哈瓦社區食櫥」。

經社群網站擴散和媒體報導，諾恩希望幫助因疫情封城陷入難關貧民的理念，在菲律賓各地引發廣泛共鳴，隨即掀起一波設立社區食櫥的風潮。

諾恩說，大馬尼拉地區3月底實施「強化社區隔離」（ECQ）措施前，她居住的社區就因疫情升溫遭封鎖，她創立的小企業也暫時歇業。

家人告訴諾恩，現在最重要的是活下來，也就是好好吃飯、保持身體健康；但內心深處，她一直想著吉普尼司機、小販這些因封城而無法外出謀生的弱勢家庭，還有封城導致的高失業率。

她表示：「所以我告訴自己，封城結束後，我要在這裡設立社區食櫥。」諾恩強調，民眾來社區食櫥捐物資或領食物，都不會被指手畫腳，「如果你只捐一個罐頭，也沒關係。我們不認為我們在救人或做慈善工作，這是互助，我們互相幫助」。

面對社區食物銀行在菲律賓如雨後春筍般出現，諾恩說：「我想這是對政府的警鐘。因為他們的應變非常慢，人們又很飢餓。社區食櫥不是飢餓和貧窮的解決之道，但它為菲律賓民眾提供了營養和能量。」

杜特蒂抹紅 一度暫停發物資

不過，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）執政下，社運人士遭「抹紅」為共產黨成員的事件頻傳。

社區食櫥引發矚目後，諾恩和多位社區食物銀行發起人也遭「抹紅」為共黨人士，讓她害怕自己和家人的人身安全受威脅。「麥金哈瓦社區食櫥」一度暫停發放物資。

菲律賓女創業家諾恩在大馬尼拉地區奎松市街邊立起竹製小矮櫃，供貧困民眾領取食物，命...
菲律賓女創業家諾恩在大馬尼拉地區奎松市街邊立起竹製小矮櫃，供貧困民眾領取食物，命名為「麥金哈瓦社區食櫥」，在全菲掀起社區食物銀行風潮。圖為當地民眾4月18日與社區食櫥合影。（中央社）

諾恩為此向奎松市長貝爾蒙特（Joy Belmonte）請命，並召開記者會自清。她表示：「如果他們想阻止社區食櫥……如果他們仍要繼續抹紅（食物銀行發起人），那就繼續這麼做。但你們能餵飽並給予人們足夠的幫助嗎？」

貝爾蒙特稍後表態支持「社區食櫥」。她與諾恩早前接受ABS-CBN新聞台訪問，大力肯定諾恩的貢獻，讓諾恩忍不住落淚。

貝爾蒙特說：「我認為她取得很大的成就，大到比像我們這些在公部門服務的人，像是我自己，還要多的成就。因為她帶來了我們之前無法帶來的東西，為我們的人民帶來靈感，並為我們的國家帶來希望。」

她表示，諾恩讓她想到年輕的諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）及同獎項被提名人童貝里（Greta Thunberg），因為她們有純潔的心，並為她們的理念奮鬥。貝爾蒙特鼓勵諾恩：「妳是為了減貧和糧食安全而奮鬥。」

封城 疫情 杜特蒂

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