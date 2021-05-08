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羅馬競技場將建「伸縮地板」 走進場中化身戰士不是夢

編譯張君堯／綜合報導
已有2000年歷史的羅馬競技場享負盛名，但其木造地板損毀後並未修復，因此古代那樣豐富的藝文演出、競技活動也無法再登上這座傳奇建築，不過根據近期公布的新計畫，當局將為競技場打造「新地板」、為大眾帶來全新體驗。（美聯社）
已有2000年歷史的羅馬競技場享負盛名，但其木造地板損毀後並未修復，因此古代那樣豐富的藝文演出、競技活動也無法再登上這座傳奇建築，不過根據近期公布的新計畫，當局將為競技場打造「新地板」、為大眾帶來全新體驗。（美聯社）

已有2000年歷史的羅馬競技場享負盛名，但其木造地板損毀後並未修復，因此古代那樣豐富的藝文演出、競技活動也無法再登上這座傳奇建築，不過根據近期公布的新計畫，當局將為競技場打造「新地板」、為大眾帶來全新體驗。

義大利文化部長弗朗西斯奇尼（Dario Franceschini）2日表示，這項更新計畫最終由文化工程和建築公司「Milan Ingegneria」以1850萬歐元（約2228.5萬美元）的價格得標，該公司將為羅馬競技場打造「可伸縮的全新地板」，預計2023年完工。

羅馬競技場占地3000平方公尺的新地板，將能快速覆蓋原先曝露在外的地下通道，從而...
羅馬競技場占地3000平方公尺的新地板，將能快速覆蓋原先曝露在外的地下通道，從而使其免受雨水的侵害或通風。弗朗西斯奇尼表示，這款地板是「可重複利用和收縮的」，意味著若將來計畫有變也能直接拆除。（美聯社）

羅馬競技場占地3000平方公尺的新地板，將能快速覆蓋原先曝露在外的地下通道，從而使其免受雨水的侵害或通風。弗朗西斯奇尼表示，這款地板是「可重複利用和收縮的」，意味著若將來計畫有變也能直接拆除。

這項計畫的目的是希望能容納多達6萬名觀眾，弗朗西斯奇尼也補充說，屆時甚至能夠舉辦文化活動，並強調「這是一個雄心勃勃的計畫，將有助於保護遺址並提高其可用性」。當計畫完工時，競技場內的表演者和參觀民眾都可以走到場中央，體驗與千年前一樣的臨場感。

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