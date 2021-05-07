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一粒小種子 孵南韓國家生技主權大夢

中央社
白頭大幹樹木園內種有3600多種植栽，約5000公頃的廣闊園區內，也規畫了約四個足球場大的空間，作為百年前的當地代表動物西伯利亞虎的活動空間。（中央社）
白頭大幹樹木園內種有3600多種植栽，約5000公頃的廣闊園區內，也規畫了約四個足球場大的空間，作為百年前的當地代表動物西伯利亞虎的活動空間。（中央社）

南韓為保護白頭大幹山林資源，南韓政府花費7年時間在當地規畫建設樹木園。不過，白頭大幹樹木園不僅肩負生態保育責任，還包括帶動地方經濟發展、強化國家生技主權與提供當地文化資源等。

在生態保育上，白頭大幹樹木園內種有3600多種植栽，約5000公頃的廣闊園區內，也規畫了約4個足球場大空間，作為百年前的當地代表動物西伯利亞虎的活動空間。

南韓政府如此大費周章的原因，是西伯利亞虎因天候與環境改變，不幸在當地消失，現在有計畫性的從他處引進同品種的西伯利亞虎在白頭大幹樹木園內飼養，希望慢慢讓代表性物種在百年前生活的故鄉重現。

同時，園內利用既有防空壕打造全亞洲唯一種子金庫（Seed Vault），提供免費長期種子儲存服務，以及專供研究、銷售之用的種子銀行，80多名碩、博士級研究員在這裡鑽研野生植物保存、各種子所需發芽環境。

為降低對海外的生技原料依存度，樹木園也投入野生植物用途開發及育苗技術，並與生技業者合作開發新品種與新技術，提高大量生產及商用化可能。

白頭大幹樹木園與生技業者合作研發植物萃取液及保養品等高附加價值產品，於園區內販賣...
白頭大幹樹木園與生技業者合作研發植物萃取液及保養品等高附加價值產品，於園區內販賣中心及線上販賣。（中央社）

在帶動地區發展上，園區內所有造景植物都是委託當地農家培育，為農民帶來約10億韓元（約89.2萬美元）收入，園區內導覽、管理需求則為當地創造150多個工作機會；與地區大學及研究機構共享研究所用儀器、提供相關科系學生實習機會；同時也會定期與當地居民召開會議，討論園區與當地居民的共贏方案。

為創造更多附加價值，園長李種建表示，雖然園區正式開放至今僅短短3年，但已與60多個業者及其他地區樹木園產品合作提供1000種以上產品的現場及線上販售，並與生技業者合作研發植物萃取液及保養品等高附加價值產品。

不只在經濟上，樹木園也逐漸成為當地文化中心，展示文化事業組長崔守鎮除介紹樹木園歷史、價值與文化，以及種子金庫與種子的重要性等常設展；特別展示空間也展出利用自然素材展現各種文學、哲學、歷史等人文要素的各種文化內容。

崔守鎮說，「自然是語言、文化、歷史、哲學的根基，就好像是大樹的根一樣的存在」，因此樹木園也特別為藝術家提供支援，開放申請免費在園內住宿11天，讓藝術創作者可以在大自然中找尋靈感。

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