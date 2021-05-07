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另類要塞 南韓「白頭大幹」藏著種子金庫

中央社
種子金庫位於地下46公尺深處，利用過去留下的防空壕改建而成，可耐規模6.9地震，是全世界唯一專門用於保存野生植物種子的種子金庫。（中央社）
種子金庫位於地下46公尺深處，利用過去留下的防空壕改建而成，可耐規模6.9地震，是全世界唯一專門用於保存野生植物種子的種子金庫。（中央社）

聖經中記載，諾亞根據上帝的指示建造大船，讓各種陸上生物倖免於大洪災。在南韓中央山脈「白頭大幹」山林中，也有一座「植物版諾亞方舟」，為後代保存來自世界各地的植物資源。

從保育類植物到野花，所有植物對白頭大幹樹木園而言，都是相當珍貴的資源，除植栽復育，樹木園也投入巨資建設全世界唯一專門用於保存野生植物種子的「種子金庫」（Seed Vault）。

種子金庫白頭大幹樹木園的種子金庫共可儲藏200萬顆種子，截至2020年底已蒐藏4...
種子金庫白頭大幹樹木園的種子金庫共可儲藏200萬顆種子，截至2020年底已蒐藏4084種、共9萬多顆來自國內外的種子。圖為種子銀行儲藏庫。（中央社）

朝鮮時代史庫 也選址於此

這座全球唯一的野生種子金庫正位於地下46公尺深處，南韓政府從地質調查做起，一步步打造可耐規模6.9地震的安全要塞，「這個地點從古至今曾安然度過許多天災、戰爭、疫病流行，被稱為十勝地之一，朝鮮時代的史庫也選址於此，成功保護史書免於外敵侵略的戰火」，國立白頭大幹樹木園園長李種建胸有成竹地表示，「這裡絕對是最適合保存種子的地點」。

「除非這種植物面臨滅絕，否則這些種子被封存放入儲存設施之後就不會再被拿出來」，種子金庫營運中心長李尚容展示貼有封條的黑盒樣本，為避免檢疫過程中遺失或是被另作使用等疑慮，目前採用黑盒（Black Box）系統，由委託方裝盒密封後就直接送入園內的種子金庫，不再另外進行檢查。

李尚容表示，目前全球只有瑞典與南韓設有種子金庫，但瑞典的種子金庫主要是儲存作物種子，白頭大幹樹木園是唯一用於保存野生植物種子的種子金庫，除前期投入超過200億韓元（約1785萬美元）預算，每年光是營運費就要5億韓元（約44.6萬美元）。

占地近5000公頃白頭大幹樹木園，是全亞洲最大的樹木園，圖為岩岸植物園區。（中央...
占地近5000公頃白頭大幹樹木園，是全亞洲最大的樹木園，圖為岩岸植物園區。（中央社）

與暖化賽跑 搶救滅絕植物

「幾年前新型流感出現時，科學家利用八角萃取物研發出治療劑克流感，如果沒有八角，將有更多人死於新型流感」，李尚容侃侃而談種子金庫的設立目的，「許多治療劑的原料來自植物，但許多野生植物正因地球暖化等原因面臨滅絕」，根據英國最新研究，全世界植物高達4成正在滅絕。

「保存這些種子是為了幫助未來世代，也是國立機構應盡的使命」，李尚容說，白頭大幹樹木園的種子金庫共可儲藏200萬顆種子，截至2020年底已蒐藏4084種、共9萬多顆來自國內外的種子。

不僅致力儲藏種子，樹木園中也持續進行各種復育工作，例如為舉辦2018年平昌奧運，開發比賽場地時對當地部分生態造成影響，樹木園就將當地土壤連同植物種子搬運至區內，為它們空下一方天地。

占地近5000公頃白頭大幹樹木園，幅員遼闊，是全亞洲最大的樹木園，擁有3600多種植物，其中不乏保育類植物、當地特有種及適合當地環境的高山植物，園區內也規畫多達37個主題展示園，依照植物特性打造不同植栽環境。

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