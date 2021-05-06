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最幸福國家！ 芬蘭小學生指南 每天吃5餐睡飽10小時

聯合新聞網
旅居芬蘭的專欄作家分享當地小學的「健康建議」，引起熱議。 （示意圖／ingimage）
旅居芬蘭的專欄作家分享當地小學的「健康建議」，引起熱議。 （示意圖／ingimage）

聯合國每年針對居民身心健康、人均收入、自由度等項目，評選各國的幸福排名，今年由芬蘭第4度奪下冠軍，號稱是全世界最快樂的國度。而旅居芬蘭的親子專欄作家芬紛，時常分享在當地的所見所聞，近日她貼出芬蘭小學的「健康建議」，其中包含「要稍微洗澡」、「睡滿10小時」、「每天吃5餐」等，引起熱烈討論。

芬紛在臉書「芬紛聊天：芬蘭逐夢上學路」貼文表示，近日她收到小學三年級女兒就讀學校發給家長的健康須知，內容往年相差不大，唯一不同的是，多了一項「要每天稍微洗澡」的建議。她指出，芬蘭確實很多學生都沒有每天洗澡的習慣，不過看到這一條須知，還是讓她感到相當有趣。

芬紛接著也貼出健康建議的其他內容，包含每天需要睡足10個小時、定時進食早餐、午餐、點心、晚餐及睡前點心一共5餐、攝取足夠的蔬菜和乳製品、一周至少吃兩次魚、補充維他命D、使用螢幕時間低於2小時、7至12歲每天至少要運動1.5至2小時等。

另外，芬紛補充，芬蘭學校的健康檢查，是每個孩子個別進行，一個人花費45分鐘，相當於整整一堂課的時間。而檢查內容，除了基本測量之外，大多時間都是和醫師聊天，關心學生的適應狀況、家庭情形、交友、生活習慣和心情狀態等，同時注重心理健康與身體健康。

該文曝光後，引起熱烈回應，不少網友直呼「一個人有一節課可以和醫生溝通很棒」、「真的是文化差異，歐洲小孩很少天天洗澡」、「每天吃800ml乳製品，難怪北歐人那麼高」；至於有人質疑一天5餐太多，芬紛回應，其實點心都是簡單的食物，例如水果、燕麥棒，或是喝點牛奶等，且因當地晚餐普遍吃得早，吃完點心後也不會馬上睡覺，整體來說對孩子的負擔不大。

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