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全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

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寂寞難耐買春被活逮 義老翁怪疫苗「副作用」

聯合新聞網
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。圖為示意圖。（取材自Pexels）
義大利一名老翁自稱接種完新冠疫苗，全身不太對勁、性慾爆棚，因此違反政府的宵禁令，外出和妓女買春。圖為示意圖。（取材自Pexels）

近日義大利發生一起奇葩事件，一名老翁疑似寂寞難耐，晚上無視政府的宵禁令，偷偷溜出去「買春」，好巧不巧還被警察撞見，竟在一個小時內被罰錢兩次共1000歐元。警方問他為何一定要外出，老翁竟回答因為他接種新冠疫苗，有「特殊副作用」。

根據太陽報報導，義大利為防止疫情持續擴大，實施宵禁令，規定民眾晚上10點到次日凌晨5點禁止外出，但一名85歲老翁寂寞難耐，想尋求一些「安慰」，因此偷偷出門向妓女買春。凌晨時，他在海灘附近的露營車和兩名女子床戰，未料被警方撞見，當場被罰500歐元。

或許是老翁「性致」被人打斷，他索性去找了第三位妓女買春，可是偏偏留在原處，又被繞回來的警方逮得正著，罰了500歐元。警方很意外一個小時內罰了老翁兩次，詢問他為何不顧違規法令還要外出，老翁解釋，因為自己打了新冠疫苗產生副作用，讓他性慾大增，對於自己的買春行為，他認為花錢花得很值得。

報導指出，所有警察都被這回答逗笑了，告知老翁別再犯，並送他安全回家。根據義大利衛生部數據統計，當地目前有1700萬人接種新冠疫苗，而確診病例累計破390萬例，死亡病例有11.9萬例，疫情有稍微減緩，但當局不敢鬆懈。

新聞曝光後，立刻引發熱烈討論，許多國內網友搞笑留言，「這應該是鼓勵施打疫苗的廣告」、「疫苗瞬間人人喊打」、「阿伯打的是葡萄糖啦」，重症科醫師陳志金也在粉專發文表示，如果這名老翁打完疫苗有「反應」，就會發生全身發燙、痠軟無力，到什麼不想幹的情況，因此別在幻想了，這只是老翁拿疫苗當嫖妓的藉口而已。

疫苗 義大利 警察

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