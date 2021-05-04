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床戰4千女沒事 日77歲富豪娶AV女優嫩妻…暴斃

綜合報導
須藤早貴曾當過AV女優。（取材自推特）
須藤早貴曾當過AV女優。（取材自推特）

3年前，日本77歲富豪野崎幸助被發現在家中暴斃，首要嫌疑犯是曾為AV女優、22歲的須藤早貴，日經新聞曾報導野崎幸助的死因是攝入過多興奮劑，因身上沒有注射痕跡，被認為是被口服餵食，須藤早貴嫌疑重大。警方在日前逮捕須藤早貴，查出她在案發前曾查詢過興奮劑資訊，並與疑似藥頭的人接觸。

須藤早貴曾當過AV女優。（取材自推特）
須藤早貴曾當過AV女優。（取材自推特）

野崎幸助有「紀州唐璜」的封號，是和歌山當地知名的紀州富豪，也是知名的花花公子，自豪睡過4千名女性，更在她們身上豪撒30億日圓，自從在2018年2月迎娶須藤早貴之後，每個月給女方100萬日圓零用金，然則才新婚3個月就有小三，甚至曾對朋友說「比起老婆，新的女友更好」，打算與嫩妻離婚。

須藤還被媒體拍到在葬禮結束後不久，就樂得燦笑滑手機的畫面。（取材自youtube...
須藤還被媒體拍到在葬禮結束後不久，就樂得燦笑滑手機的畫面。（取材自youtube）

野崎與須藤早貴結婚三個月後暴斃身亡，體內還驗出大量興奮劑。野崎離世前，他的愛犬才在18天前暴斃，讓須藤早貴嫌疑更大。關係人士也透露，野崎雖然風流，但不是會服用興奮劑的人，因此才傳出毒殺傳聞。

媒體更驚訝地發現，當初在舉辦野崎的告別式時，須藤臉上沒有一絲一毫的悲痛神情，甚至還大打呵欠。告別式結束後回到家，須藤更是滿臉笑容，開心到露出牙齒滑著手機。野崎的國中同學也指出，須藤當時在守夜時非常鎮定，完全不像是遭遇巨變的22歲年輕人。

有野崎的友人出面表示，在告別式舉辦之前，須藤就曾經說「想回東京了」，結果還惹怒葬禮社的人員，訓斥須藤「葬禮都還沒結束，在說什麼鬼話」。野崎的旗下員工透露，當初須藤來和歌山縣時，曾對他說過「要是社長現在死了，不知道我能拿到多少錢」。當初他還以為是開玩笑，如今想起這段話，卻一點都不覺得好笑。

不過須藤早貴堅持否認犯案，強調「因為我每個月都覺得會拿到100萬，怎麼可能會是我做的」，還曾表示「家裡太輕忽保安，可能是誰偷偷闖進來也說不定……。」不過，她這3年深受輿論所苦，根據「關西電視台」報導，警方認為須藤涉嫌殺人，已在東京將她逮捕。

野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（取材自日網livedoor.com）
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（取材自日網livedoor.com）

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