印度抗疫出奇招？ 餵病人喝牛尿、牛糞抹臉

疑有印度政黨成員讓染上新冠肺炎的病人「喝下牛尿」。（取材自@IYC）

印度疫情 形勢嚴峻，一段在推特上的影片顯示，有疑似印度人民黨（BJP）成員涉嫌以牛尿為染疫病人治病，事件在當地引發爭議後，該影片貼文被刪除。

新聞周刊（Newsweek）日前引述印度新聞網站ABP Live的報導，影片在上周由執政印度人民黨蘇拉特（Surat）分部秘書長賓達爾（Kishor Bindal）上傳至推特。影片顯示，一名身份不明的男子手持裝有黃色液體的容器，並站在一名較年長、正使用呼吸機的女病人旁邊，然後他開始將黃色液體灌進女病人的口中，又嘗試與她說話。

賓達爾在影片旁配文寫道，一名BJP成員正在幫助一名新冠肺炎 病人。影片曝光後引發關切。

有網友擔心女病人會將黃色液體吸入肺部，也有人寫道：「這件事是不對的。（液體）正直接進入她的肺部，為何醫院會容許他這樣做？」

這次並非「牛尿」首次成為印度疫情期間的話題，路透日前便報導過，一些激進印度教團體會使用牛尿來「預防」新冠病毒。例如有組織舉行200人參加的「牛尿派對」，倡導飲牛尿可以對抗新冠病毒，印度還有民眾用牛糞抹臉與洗澡，以為此可預防新冠肺炎。專家則對此嗤之以鼻，直指沒有科學根據。