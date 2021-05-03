我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

荷蘭大型豪華遊艇出廠 緊繃擠過超窄運河

編譯張君堯
上月「長賜號」卡住蘇伊士運河一事鬧得沸沸揚揚，近日荷蘭一艘超大型豪華遊艇出廠，途經唯一必經的小運河時，攝影師捕捉到極限越橋畫面，讓眾人在讚歎之餘，不免捏一把冷汗。(取材自Instagram)
上月「長賜號」卡住蘇伊士運河一事鬧得沸沸揚揚，近日荷蘭一艘超大型豪華遊艇出廠，途經唯一必經的小運河時，攝影師捕捉到極限越橋畫面，讓眾人在讚歎之餘，不免捏一把冷汗。(取材自Instagram)

上月「長賜號」卡住蘇伊士運河一事鬧得沸沸揚揚，近日荷蘭一艘超大型豪華遊艇出廠，途經唯一必經的小運河時，攝影師捕捉到極限越橋畫面，讓眾人在讚嘆之餘，不免捏一把冷汗。

荷蘭Feadship造船廠商以打造豪華遊艇聞名於世，而該公司近日完成的巨型遊艇「817號」（Project 817）從內陸的造船廠沿著唯一一條小水路一路蜿蜒航行，歷經四天最終成功進入北海、順利「出海」。

該遊艇長94公尺、最寬處將近14公尺，與運河最狹處相差不到幾十公分，幾乎可說是在最極限的狀況下通過，過程雖有許多看似驚險之處，但在攝影師鏡頭下卻多了幾分優雅。

拍下這一系列精采畫面的荷蘭攝影師歐薩寧（Tom van Oossanen）指出，每年平均約有四至六艘豪華遊艇需要經此航線從造船廠進入北海，但像817號如此巨大而逼近極限的仍然「極其罕見」。

歐薩寧進一步解釋，這艘超級遊艇在打造之前，一切設計就以通過運河為最終目標，也因此設計師們可能無法將船體的長度或寬度再增加任何1公分。

歐薩寧還補充稱，817號的設計師完全是根據橋梁與水路的硬限制來最大化設計該遊艇，不只罕見也「很有意思」。

荷蘭Feadship造船廠商以打造豪華遊艇聞名於世，而該公司近日最新完成的巨型遊...
荷蘭Feadship造船廠商以打造豪華遊艇聞名於世，而該公司近日最新完成的巨型遊艇「817號」從內陸的造船廠沿著唯一一條小水路一路蜿蜒航行，歷經4日最終成功進入北海、順利「出海」。(取材自Instagram)

攝影 蘇伊士運河 航線

上一則

脫北者再空投傳單 金與正斥人渣、批南韓政府縱容

下一則

南韓執政黨黨魁「對日強硬派」當選 文在寅聲勢慘跌

延伸閱讀

荷蘭超大豪華遊艇入海 「極限穿越」運河畫面曝光

荷蘭超大豪華遊艇入海 「極限穿越」運河畫面曝光
印度COVID-19疫情不止 荷蘭禁止客機入境

印度COVID-19疫情不止 荷蘭禁止客機入境
荷蘭半導體設備商艾司摩爾 上調營收展望

荷蘭半導體設備商艾司摩爾 上調營收展望
長賜號又「卡住」… 賠不出9億元遭扣押

長賜號又「卡住」… 賠不出9億元遭扣押

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40
印度染疫死亡人數在28日突破20萬大關，圖為當日新德里一處火葬場工作人員抬著一具遺體準備進行火化。（路透）

印度氧氣價飆10倍 居印華人：患者須自帶否則活活憋死

2021-04-28 22:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員