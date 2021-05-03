守小島逾30年 81歲「現代魯賓遜」被迫結束冒險

過去30幾年來一直獨居在義大利布德利島的「現代魯賓遜」莫蘭迪近日受訪時表示，自己終將屈服於當局壓力，準備離開小島並搬到一間普通的小公寓，結束自己的「冒險生活」。(取材自臉書)

過去30幾年來一直獨居在義大利 布德利島（Budelli）的「現代魯賓遜」莫蘭迪（Mauro Morandi）近日受訪時表示，自己終將屈服於當局壓力，準備離開小島並搬到一間普通的小公寓，結束自己的「冒險生活」。

現年81歲的莫蘭迪於1989年駕著雙體船，從義大利南部的普利亞大區（Apulia）啟航，並以大西洋中南部群島玻里尼西亞（Polynesia）作為目的地展開冒險，最後在薩丁尼亞島（Sardinia）與科西嘉島（Corsica）之間的一處海域上，由於船故障使莫蘭迪的船隻隨著浪潮擱淺至布德里島的「粉紅海灘」。

莫蘭迪自此便深深愛上布德利島，於是決定要定居在此，當時島上還住有前任看守人，等到前任看守人去世後，莫蘭迪便接手這個職務，並且開始他漫長的獨居生活，被稱為「現代魯賓遜」。

不過莫蘭迪近日表示，在拉馬達萊納國家公園管理局幾次驅逐的威脅後，自己已經決定離開，該局自2016年以來一直管理著布德利島，並希望將其收回改造成環境教育 中心。

莫蘭迪透露自己將搬進附近最大群島拉馬達萊納（La Maddalena）上的一間小公寓，並強調「我的生活不會改變太多，我仍然會看到大海」，至於布德利島的未來，莫蘭迪表示「我希望有人能像我一樣保護它」。

多年來，莫蘭迪一直保護著布德利島，清理道路、保持海灘品質，更會向夏日的遊客介紹其生態系統，近年來也有成千上萬的民眾連署請願，支持讓莫蘭迪留在島上，如今他將離開的消息也讓許多支持者感到失望和憤怒。