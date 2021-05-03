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義大利美酒之城拍賣900棟屋 最低1.2元入住

綜合報導
西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山的山坡上，靠近西西里島東海岸海灘。(取材自臉書)
西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山的山坡上，靠近西西里島東海岸海灘。(取材自臉書)

義大利市鎮西西里堡3月開始出售當地900棟廢棄房屋，最低售價僅1歐元（約1.2美元），希望外來者為該地區注入活水。

美國有線電視新聞網CNN報導，西西里堡900棟廢棄房屋中有一半毀損，僅以象徵式的1歐元出售，其餘屋況較佳的房子則以4000歐元至5000歐元出售。

西西里堡有「美酒之城」之稱，名列義大利最美歷史市鎮之一，位於歐洲最大活火山埃特納火山的山坡上。1歐元待售房屋曾是牧羊人和農家居住的小屋，較昂貴的待售房源則是昔日鄉村資產階級的住所。許多鎮民都移居到澳洲和南美洲發展且再也沒有回來。

市長卡梅達表示，該鎮人口從1900年代初的1萬4000人銳減至今日的3000多人，希望這項計畫能為市鎮帶來新氣象：「我們得搶救擁有豐富的歷史建築。離開的人們留下一堆風景如畫的老房子，許多甚至是文藝復興時期興建的。」

卡梅達指出待售房屋依地理位置及土地註冊處的數據分類，再依據屋況訂定售價，如果有多人想買同一棟房子則要進行競標拍賣。

買家必須在三年內完成裝修，不用繳交施工保證金，但須從銀行購買價值4000歐元的保險單。卡梅達說：「買家每年要支付100歐元，比付押金還合理。」

該鎮的地方稅（local taxes）比義大利其他地區低，裝修房子還能獲得義大利政府抵免110％稅。卡梅達透露目前同步聯繫舊屋主跟新買家，「並已經收到世界各地許多投資者的電子郵件。」

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