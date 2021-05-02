印度每日30萬人染疫 醫療崩潰 全球大搶救

自4月中旬以來，各級醫療單位的「缺氧窒息危機」就高速惡化，成為超越惡夢的現實絕境。（Getty Images）

「不救印度 的話，全人類都將一起遭殃...！」全境肆虐的新型變種病毒株B. 1.617，目前正觸發印度徹底失控、每日超過30萬人感染的第二波疫情 海嘯。全境醫療崩潰的狀況，不僅癱瘓了孟買、德里...等超大型都會區，持續刷新世界紀錄的染疫重症人潮，也讓印度醫療前線遭遇了全境缺氧的窒息危機。

儘管在空前災難下的印度政府，至今仍無力有效調度，但察覺印度不妙的美國、英國、德國與歐盟政府，卻紛紛主動馳援，緊急空運各種疫苗 原料、氧氣濃縮機與呼吸器；其主要的救急任務有三大考量點：（1）維持印度作為「全球藥房」的疫苗生產能量；（２）防控疫情擴散到其他大陸；（３）阻止印度繼續「練蠱式防疫」產出更駭人威力的新型變種病毒株。

印度每日確診數據不僅持續刷新全球單日染疫最高紀錄，累積病亡人數大約20萬人；然而這些累積數字都還只是最保守的「預估值」，因為印度各地的醫療能量早已被近兩周的疫情海嘯給沖垮，極大量的感染者、重症者與病死者，根本等不到治療與登記，就直接丟了性命。因此國際輿論與新聞媒體大多認為印度的官方疫情數字只是「最低標的參考」，實際的瘟疫現況恐已數倍於官方數據。

嚴峻而持續擴張中的印度疫情，造成全國各地醫事能量緊繃、甚至是崩潰。除了各級醫院的病床數嚴重超載外，醫用氧氣與供氧設備的數量也完全根本不上民間需求。

印度本地疫情從3月中旬起出現「失控徵兆」，13.6億人口的新增病例不僅在一個月內爆增10倍，自4月21日開始更突破31.4萬人每日染疫的紀錄門檻、成為疫情爆發以來全世界感染速率最嚴重駭人的地區。

印度的疫情為何會直線爆炸？其背後除防疫政策鬆懈，及因選舉、宗教信仰因素而鬆綁難收的「大規模群聚」管控外，更實質的威脅原因，則可能是印度多路變種病毒株交叉混和感染的「練蠱式」本地疫情。

印度的危機狀況，很快引發國際社會高度關切與緊張肅殺——因為擁有13.6億人口的印度，是全球第二人口大國，如果放任本地醫療崩潰與放棄控制全國感染，其所影響的浩劫性風險，整個世界都無法承擔；另一方面是因為印度是全世界數一數二的疫苗生產大國，其所負責生產與供應的AZ疫苗，不僅是當前歐美接種計畫的主力疫苗，其更是供應COVAX對貧國疫苗分享計畫的最主力生產者之一。

國際媒體大多認為，印度疫情持續失控，將直接衝擊全世界疫苗生產與接種計畫。就算美國、歐盟真能不受影響，在秋季前完成多數國民疫苗接種，從印度擴散、並持續侵略性變異的新型病毒，恐會對其他發展中國家帶來嚴重而更難收拾的衝擊災難。