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影片曝光…印尼潛艦罹難官兵 生前高唱「再見」

編譯張君堯
印尼海軍潛水艇「神鋤號」21日沉沒於峇里島海域，艦上53名軍官兵全員罹難。近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中「神鋤號」的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲，相當感傷。（Getty Images）
印尼海軍潛水艇「神鋤號」21日沉沒於峇里島海域，艦上53名軍官兵全員罹難。近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中「神鋤號」的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」的印尼歌曲，相當感傷。（Getty Images）

印尼海軍一艘已服役逾40年的德製潛艦「神鋤號」（KRI Nanggala-402）日前於峇里島附近海域失聯，印尼海軍已找到該潛艦，但艦上53名軍官已全數罹難，無人生還，近日一段令人心碎的影片曝光，只見影片中神鋤號的官兵生前聚在一起合唱一首叫「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲，相當感傷。

根據印尼海軍公布的影片顯示，至少有10名神鋤號的海軍官兵於數周前聚在一起，彈著吉他並大聲合唱，而他們唱的歌是一首名叫「再見」的印尼歌曲。

「再見」的歌詞中提到「有上升就有下沉，潮起潮落。嘿，改天見，雖然我還沒準備好度過想念你的日子，希望你能過得好，讓我們改日再相見」，影片曝光後很多網友紛紛留言表示難過，並為這些海軍戰士們哀悼。

印尼大報《羅盤報》報導，在神鋤號確認沉沒之後，舉國同悲的印尼社會也出現地方清真寺與網路社群主動發起「愛國捐獻」眾籌募款，但其募捐目的並非是撫卹殉國將士，而是要在民間籌錢給軍方「緊急增購替代神鋤號空缺的『新型潛艦』」。

印尼海軍潛水艇「神鋤號」21日沉沒於峇里島海域，艦上53名軍官兵全員罹難。（歐新...
印尼海軍潛水艇「神鋤號」21日沉沒於峇里島海域，艦上53名軍官兵全員罹難。（歐新社）

雖然新聞中，並沒有說明這些「軍購捐款」的累積金額與金流狀況為何，但於民間討論與爭辯上，卻也都指向「潛艇老舊的汰除不力」以及印尼海軍青黃不接的「現代化腳步過慢」。相關意見認為，在神鋤號沉沒之後，印尼海軍只剩下四艘現役潛水艇，其中一艘還是比神鋤號更老、服役同樣超過40年的西德製同型姊妹艦，要如何保持戰略嚇阻力是一回事，但要讓海軍子弟兵在安全裝備中安心作戰，這才更是最重要無比的軍購方針。

照片中為印尼潛艇的指揮官塞蒂亞萬上校。（Getty Images）
照片中為印尼潛艇的指揮官塞蒂亞萬上校。（Getty Images）

部分軍事觀察家也向《羅盤報》表示，儘管在佐科威總統執政期間，印尼中央政府不僅大力更新海軍戰力。甚至結合軍購外交吸引南韓在內的「軍工投資」。但在國防國造、軍火自主的項目上，無論是生產、升級、還是長期維護，印尼的後勤與軍工體系都無法妥善支援三軍裝備。

峇里島民眾朝海中獻花致哀。（路透）
峇里島民眾朝海中獻花致哀。（路透）

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