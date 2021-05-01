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森林被破壞…人畜爭地 印尼瀕危馬來貘闖民居掉水池

聯合新聞網轉角國際
印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 ，一隻馬來貘闖入「人類生活區域」，受困水池裡，引起當地居民圍觀。（新華社）
印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 ，一隻馬來貘闖入「人類生活區域」，受困水池裡，引起當地居民圍觀。（新華社）

印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 （Pekanbaru）居民，日前驚見一隻馬來貘受困在自家後方水池裡。目前搜救小組已救出馬來貘，此事值得探討的是：馬來貘普遍生活在東南亞熱帶雨林裡，但近年來，不論是印尼或馬來西亞，都相繼發生馬來貘一再闖入「人類生活區域」，進而受傷甚至死亡的事件。

據報導，廖內省自然資源保護中心接到居民通報後就即刻趕往現場。搜救過程中，除了水是一大阻礙，馬來貘的巨大體型也增加搜救難度。一般而言，馬來貘的體長為1.8至2.5m之間，體重介於250公斤至320公斤之間，但最大個體甚至可以達到540公斤。

相關人員一開始試著以最大劑量麻醉馬來貘，但效果不如人意。後來耗時約六個小時後，透過「放牧」方式，才讓馬來貘順利走進準備好的籠子裡帶走，暫時安頓在當地一家保護機構接受治療。初步判定，這隻馬來貘可能來自附近一座森林公園。

這隻馬來貘闖入印尼蘇門答臘廖內省北乾巴魯市，受困水池裡。（Getty Image...
這隻馬來貘闖入印尼蘇門答臘廖內省北乾巴魯市，受困水池裡。（Getty Images）

一般而言，馬來貘分布在東南亞熱帶森林裡，包括印尼、馬來西亞、緬甸和泰國等國，屬中大型哺乳動物。隨著森林棲息地被大規模破壞——為種植油棕、或農業用地而開發森林，加上全球暖化等，不僅馬來貘，包括猩猩、蘇門答臘虎等物種數量也大幅降低。早在1986年，馬來貘已被列為瀕危物種；而據估計，全球只剩下約2500至3000隻馬來貘，但實際的數目可能更少。

於是在家園被剝奪的情況下，無處可去的馬來貘不時會闖入人類家園，幸運者還能保住一命，但不幸者可能就會衝上馬路，發生交通事故。據統計，馬來西亞在2006年到2017年之間就有92隻馬來貘死於公路意外。

除了森林過度開發，讓問題雪上加霜的人為因素也包括狩獵問題。近年來，狩獵馬來貘的人數有所增加，除了作為食物用途，也涉及非法交易。不論目的與用途為何，狩獵行動都加速馬來貘的滅絕。

若要治本，關鍵之一在於各國在發展的同時，對保育馬來貘的議題上盡了多少努力。目前，各國政府已陸續成立森林保育區，保護瀕臨絕種的動物。相比起過去，各界也越來越認識馬來貘，甚至4月27日還是「世界馬來貘日」（World Tapir Day），旨在提升大眾對馬來貘的了解。但在馬來貘抑或動物保護的議題上，不論是政府還是民間，仍需要更多的努力。

印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 ，一隻馬來貘闖入「人類生活區域」，受困水池裡。（...
印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 ，一隻馬來貘闖入「人類生活區域」，受困水池裡。（Getty Images）

印尼 東南亞 緬甸

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