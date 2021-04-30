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染疫逝╱59歲設計師艾爾巴茲 妮可基嫚等女星最愛

聯合新聞網
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。(取材自Instagram)
Alber Elbaz曾在2019年攜手TOD'S推出聯名系列。(取材自Instagram)

曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師艾爾巴茲(Alber Elbaz)，稍早驚傳離世。據WWD報導，他已於25日在巴黎醫院過世，享年59歲。中央社引述法新社報導，瑞士精品集團歷峰（Richemont）發言人表示，艾爾巴茲是因感染新冠肺炎不治。歷峰董事長魯柏特（Johann Rupert）在聲明中說：「我聽聞艾爾巴茲驟逝消息，感到震驚與悲慟。」

曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世...
曾經擔任浪凡LANVIN創意總監的以色列設計師Alber Elbaz稍早驚傳離世消息！據WWD報導，他已於星期六在巴黎醫院過世，享年59歲。(聯合報資料照、品牌提供)

艾爾巴茲曾在2001年至2015年擔任LANVIN創意總監，他在任期間為LANVIN樹立了優雅浪漫又不失強悍女人味的風格。更曾與H&M聯名，掀起一陣搶購潮。2015年離開LANVIN後，陸續與Converse 、 LeSportsac等都有合作，更曾在2019年攜手TOD'S盛大推出聯名系列，當時消息一曝光也在社群上造成熱議，因為這是他沉寂好一陣子後再度打造的嶄新作品，格外令人期待。

梅莉史翠普2012年以電影「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）奪得...
梅莉史翠普2012年以電影「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）奪得奧斯卡最佳女主角獎時，便是穿著艾爾巴茲設計的禮服上台領獎。(路透資料照片)

梅莉史翠普 曾穿他設計禮服領獎

路透社報導，梅莉史翠普（Meryl Streep）2012年以電影「鐵娘子：堅固柔情」（The Iron Lady）奪得奧斯卡最佳女主角獎時，便是穿著艾爾巴茲設計的禮服上台領獎。

法國時尚品牌浪凡前掌舵設計師艾爾巴茲（右）25日傳出染疫逝世，享壽59歲。左為英...
法國時尚品牌浪凡前掌舵設計師艾爾巴茲（右）25日傳出染疫逝世，享壽59歲。左為英國演員莉莉柯林斯Lily Collins。（取材自Instagram)

很多女星、名模愛他風格

美國「女裝日報」（Women's Wear Daily）報導，愛好艾爾巴茲作品的名人，還包括好萊塢著名女星妮可基嫚（Nicole Kidman）和茱莉安摩爾（Julianne Moore），以及英國超級名模凱特摩絲（Kate Moss）。

本月初，艾爾巴茲隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。沒想到現在傳出他過世的消息，讓人不勝唏噓。目前關於他的確切死因還未公布。

本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Facto...
本月初，Alber Elbaz才隆重介紹他個人即將推出的最新品牌AZ Factory，今年一月此品牌也曾正式加入巴黎高級訂製時裝周的官方時程。(AZ Factory提供)

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