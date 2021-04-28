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與比特犬同睡 泰國男遭咬破喉嚨傷重不治

綜合報導
泰國發生比特犬在半夜攻擊主人的慘案。圖為示意圖。(取材自百度百科)
泰國發生比特犬在半夜攻擊主人的慘案。圖為示意圖。(取材自百度百科)

泰國發生比特犬在半夜攻擊主人，導致主人失血過多不治的憾事。一名居住在芭堤雅的男子日前與兩歲比特犬同床熟睡，未料愛犬突然攻擊他，主人的喉嚨、頸部等多處受傷，不但耳朵被咬至撕裂，義工花逾半小時才制伏比特犬，可惜主人翌日失血過多不治。

香港01報導，事發於泰國邦拉蒙縣芭堤雅的鄉郊地區，56歲男主人與名為「巨人」的比特犬同床共眠，不料愛犬突然在凌晨醒來，並攻擊主人，當地義工到場後需使用藥物讓情緒暴躁的比特犬入睡，花逾半小時才成功制伏牠，現場留下大量血跡。

男主人隨即送往醫院搶救，但當時身體多處包括喉嚨受傷，耳朵更被咬至撕裂，頭破血流，醫生宣布失血過多不治。死者妻子事後指，「巨人」平時非常溫馴，懷疑因天氣炎熱，加上近日較少帶牠外出散步，精力過盛，才會突然襲擊主人。

據報導，涉事比特犬目前由另一男子領養，新主人透露，自己過去飼養的比特犬與巨人很相似，擔心發生這次事件後巨人會找不到主人，於是決意領養。他又指，巨人曾經咬人，相信日後不能完全避免，因此自己會時刻注意其狀態，並給牠足以跑動的空間，釋放精力，避免再生意外。

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