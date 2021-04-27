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炸甜甜圈做錯一個動作 星國正妹慘被毀容

聯合新聞網
曾去澳洲留學的莎琳，因為一次炸甜甜的意外，遭到油鍋毀容。（取材自Instagram）
曾去澳洲留學的莎琳，因為一次炸甜甜的意外，遭到油鍋毀容。（取材自Instagram）

新加坡23歲女子莎琳（Charlene Chew）去年10月和前男友在家裡炸甜甜圈，但前男友忘了關火，等到莎琳發現時，廚房已經濃煙密布，此時，莎琳做了一個錯誤的動作，導致油鍋爆炸，熱滾滾的油噴在她的臉部、脖子和肩膀，讓她的半張臉幾乎毀容，動了無數次清創手術。

根據「聯合早報」報導，去年10月莎琳和前男友在澳洲墨爾本的家裡炸甜甜圈，不過，前男友忘了關火爐，直到家裏煙霧瀰漫，莎琳才意識到事態嚴重，她情急之下將油鍋放進水槽裡沖水，導致油鍋瞬間爆炸，熱滾滾的油濺到她的臉部，造成嚴重燒傷。

事後莎琳被緊急送醫，醫生告知燒傷的程度很嚴重，「幾乎連神經都差點被灼傷」，當時莎琳住了醫院三個星期，動了許多次清創、植皮手術，臉部也被繃帶整個包住，她無法想像自己的皮膚狀況，陷入了人生最低潮，也和男友分手了。莎琳悲傷地說道：「當時我覺得我的身分被剝奪了，那時我的臉……我會照鏡子，不明白到底發生什麼事，我認不出自己了。」

後來，莎琳隨著家人回到新加坡接受治療，過去6個月以來，她也漸漸康復。莎琳表示，她的皮膚需要2年時間才會完全復原，還好在復建過程中，有家人、朋友的耐心陪伴，讓她堅信著自己會變得更好。

莎琳也開始將自己的經歷分享到TikTok社交平台，藉此來鼓勵和她一樣的燒燙傷患者，莎琳坦言，那場意外確實影響了她的身心，但她決定每天都勇敢面對，「無論是好或是壞，改變是人生唯一不變的事，你有權選擇自己如何去面對每一天」。

莎琳會以親身經歷回答其他病患的問題。（視頻截圖）
莎琳會以親身經歷回答其他病患的問題。（視頻截圖）

新加坡 澳洲 TikTok

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