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餐廳裡一見鍾情…相差25歲老妻少夫 互動紅遍日網

綜合報導
日本網紅夫婦yoshitaka（左）與aki（右）雖然相差25歲，但仍用真愛克服年齡差距。圖為兩人慶祝正式登記結婚切紀念蛋糕。（取材自Youtube)
日本網紅夫婦yoshitaka（左）與aki（右）雖然相差25歲，但仍用真愛克服年齡差距。圖為兩人慶祝正式登記結婚切紀念蛋糕。（取材自Youtube)

真愛總是可貴，而能夠超越年齡差距的愛情，在世上又是少之又少。最近日本有對網紅夫婦，就因為男女雙方相差高達25歲，成為網路上的熱門話題。

根據日本媒體「文春online」報導，經營youtube頻道「25歳逆年の差夫婦」的日本網紅夫妻yoshitaka（男，37歲）與aki（女，62歲），日前接受媒體的訪問。兩人談到在8年前，aki當時還是一家小餐館的店長。而yoshitaka則剛與前妻離婚，心情低迷之下，決定和朋友一起去餐館散散心。

就在一進到店門後，yoshitaka馬上就被aki的外貌吸引，暗自驚呼「世上居然有這麼美的人」。雖然試圖想上前搭話，但因為aki忙於店內的工作，並沒有注意到yoshitaka。然而離店後yoshitaka仍對aki念念不忘，於是又再找了一次機會，一個人到店裡光顧，這回總算是和aki聊到天了。

幸好aki對yoshitaka的印象也不錯，覺得他是一位帥氣的男生，於是雖然相差25歲，兩人仍開始進一步交往。事實上aki過去已經育有一位女兒，而且只小yoshitaka四歲，不過她對母親再度有了對象倒是一點都不感到驚訝。Yoshitaka也曾向自己的雙親報告這段感情，而父母也全心支持他。

越來越親密的兩人，最後決定共結連理。距離交往約過七年之後，兩人以新婚旅行的名義，決定暫時放下手邊的工作，開著一台露營車環遊日本。雖然因為生活在一起，難免不時有些小衝突，但兩人都覺得這也是一件甜蜜的事。他們將旅途過程拍成影片在youtube分享。頻道自1月底開設至今，訂閱者已經接近1萬多人，顯然這對忘年之交的真愛，確實打動了不少人的心。

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