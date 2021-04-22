巴西護士發明「上帝之手」 讓新冠患者不孤單

護理師用裝有溫水的手套溫暖插管病人的手。（取材自推特）

新冠病毒除了帶給人身體上的痛苦，更折磨病人的精神。為了不讓患者孤獨地離世，巴西一位護理師用溫水灌進橡膠手套，上下包覆住病人的手，彷彿家人握著他的手，給予溫暖。照片曝光後，不僅網友紛紛叫好，誇她有同理心；連世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞 （Tedros Adhanom Ghebreyesus）也在推特 上撰文，為這位巴西女護士點讚。

綜合媒體報導，這位巴西的護理師庫納（Semei Araújo Cunha）負責照顧因感染新冠肺炎 而遭到隔離的重症患者。這段期間，她看到許多重症患者由於病情嚴重，長期住院隔離，還未重新見到家人就不幸病逝。這些重症的老人們在打點滴時，因手臂裸露在外而感到寒冷，經常請求護士握住自己的手，但由於護士工作繁忙，很難無法滿足每個病人握手的要求。

庫納說，一開始他們先用繃帶包裹住病人的手，但病人的四肢依舊冰冷。隨後他們也想過要用溫水浸濕病人的手，但是因為有被汙染的風險，也只能放棄。

後來，庫納想出了一個方法，那就是先將兩個醫療用的一次性橡膠手套灌入溫水，並上下包覆住病患的手，宛如有人用溫暖的手掌握住他們的手一樣，希望藉此給予安慰。

照片很快傳遍巴西全國醫院，媒體將這隻手稱為「上帝之手」。世界衛生組織秘書長譚德塞也在推特上撰文，為巴西女護士點讚。