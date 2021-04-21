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被遊客抓離水面拍照 越南富國島海星橫屍沙灘

中央社
遊客在富國島Rach Vem漁村拿著海星合照。自然保育人士表示，當民眾觸摸海星，手上的細菌、防曬油及肥皂的化學物質會直接傷害到牠們的軟組織。(中央社)
遊客在富國島Rach Vem漁村拿著海星合照。自然保育人士表示，當民眾觸摸海星，手上的細菌、防曬油及肥皂的化學物質會直接傷害到牠們的軟組織。(中央社)

一堆海星橫屍在越南富國島沙灘的照片近日引來眾怒，網友譴責遊客只顧拍「網美照」忽略生態保育。當地民眾對此司空見慣，並說把海星拿在手上拍照幾分鐘應該沒大礙。

越南快訊（VnExpress）報導，一名來自河內的遊客日前至富國島旅遊時拍下一堆海星在岸上死亡、乾枯的照片，並在臉書的旅遊社團分享，該篇貼文立刻引發眾怒。不少網友猜測，這些海星應該是「網美照」的受害者並發聲斥責。

貼文的這名河內遊客回憶，為了讓小孩看到野生海星，她和家人一起去富國島以海星聞名的Rach Vem漁村，抵達後卻看到那麼多焦黑、捲曲的海星橫屍在岸上，令她非常生氣。

這名遊客表示：「我看到這景象很抓狂，應該是有人要和海星拍照，拍完之後就把海星丟在岸上等死。我的家人當時試著要搶救一些還沒捲曲的海星，但為時已晚。」

這名遊客在文中說，PO文是希望地方有關主管機關能夠警告遊客不要去打擾海星或其他海洋生物，並通知臉書旅遊社團的管理員不要核准遊客PO出手拿海星或是和海星在沙灘上的合照。

在Rach Vem漁村經營海鮮餐廳的店家對於遊客把海星拿在手上或擺在沙灘上拍照一事已司空見慣。面對記者詢問，店家說：「海星離開水中只要不超過15分鐘，還是可以活得好好的，不用太擔心。」

自然保育人士表示，當民眾觸摸海星，手上的細菌、防曬油及肥皂的化學物質會直接傷害到牠們的軟組織。此外，海星只能在陽光照射下待一段時間，把海星帶到岸上，會對牠們造成傷害。

圖為遊客在富國島利用海星拍「網美照」。（中央社）
圖為遊客在富國島利用海星拍「網美照」。（中央社）
越南富國島Rach Vem漁村以海星聞名，12日中午在攝氏35度高溫下，一隻隻海...
越南富國島Rach Vem漁村以海星聞名，12日中午在攝氏35度高溫下，一隻隻海星在淺淺的海裡，距離岸邊僅一公尺左右。(中央社)

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