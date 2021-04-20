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瀕臨消失的「天空之城」 義大利申請世遺、盼觀光救一把

綜合報導
白露里治奧唯一聯外道路， 只有一條300公尺的陸橋。（路透）
白露里治奧唯一聯外道路， 只有一條300公尺的陸橋。（路透）

位在義大利中部的白露里治奧古城，從遠處看就像一座飄浮在空中的城堡，其實，它還有另一個名字，叫做「天空之城」。據稱這是日本知名動畫大師宮崎駿作品「天空之城」的原型。為了保護這座古城，義大利政府已向聯合國教科文組織申請登記為世界遺產。

2500年前，白露里治奧興建在火成岩上，當地地質脆弱，多年來遭受風化侵蝕，導致岩體不斷崩落，古城逐漸縮小到原始規模的三分之一。他在2006年被世界歷史遺產基金會，列入100座瀕臨消失的遺跡名單。因此也有個「垂死之城」的別名。

因為陡峭地形形成天然阻隔， 天空之城避開二戰傷害及現代化開發，保留當年原汁原味的...
因為陡峭地形形成天然阻隔， 天空之城避開二戰傷害及現代化開發，保留當年原汁原味的中世紀風貌。（路透）

這座城在2009年時只有4萬名遊客，到了2019年，旅客數成長到100萬。但受到新冠疫情影響，外國旅客無法入境，導致觀光財收入驟減，古城的維護及修繕經費也沒了著落。

為此，義大利政府已向聯合國教科文組織提出申請登記為世界遺產，希望藉此振興觀光。最快明年6月就會有結果。

此外，白露里治奧市長普羅菲利表示，古城地質非常脆弱，受到雨和風的影響，山峰土石不斷崩落，近年地貌不斷地在改變。

市中心底下還建造了七個結構井，數百根鋼管加裝在岩石上預防坍塌。地質學家科斯坦帝尼稱，以結構井和鋼管把岩石固定在一起，就像堵在牆上的插頭一樣，把所有東西都擋住了。

由於白露里治奧與世隔絕的特殊的地形，讓它免於戰爭及現代化的破壞，才能讓後人一窺歐洲中世紀時期的生活樣貌。

目前，居民擔心身家財產受威脅，只好陸續遷出，永久居民的數量隨季節變化，維持在10到14人之間，城裡沒有藥局、郵局或超市，唯一聯外道路， 只有一條300公尺的陸橋。

因為陡峭地形形成天然阻隔， 天空之城避開二戰傷害及現代化開發，保留當年原汁原味的...
因為陡峭地形形成天然阻隔， 天空之城避開二戰傷害及現代化開發，保留當年原汁原味的中世紀風貌。（路透）

義大利 觀光 聯合國

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