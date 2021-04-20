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土耳其萬恩湖蔚藍漩渦照片 入選NASA最佳

綜合報導
土耳其東部萬恩湖照片在美國國家航空暨太空總署「2021地球錦標賽」線上投票中拔得頭籌。 （取材自NASA）
土耳其東部萬恩湖照片在美國國家航空暨太空總署「2021地球錦標賽」線上投票中拔得頭籌。 （取材自NASA）

太空人從國際太空站拍攝的土耳其東部萬恩湖照片在美國國家航空暨太空總署「2021地球錦標賽」線上投票中拔得頭籌。蔚藍漩渦和深藍湖水在靜謐中予人無限想像。

中央社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）地球觀測站（Earth Observatory）在取名「萬恩湖」（Lake Van）的照片中說，萬恩湖於春、秋兩季浮游生物和水生植物增生，製造大量有機碳。從太空鳥瞰，湖中彷彿出現了數個看起來像漩渦的混濁羽狀物，吸引目光。

太空人魯賓斯（Kate Rubins）於2016年9月12日從國際太空站（International Space Station）拍下萬恩湖一隅，這張照片在NASA「2021地球錦標賽」（Tournament Earth 2021）線上投票中成為年度「最佳地球照片」。

「2021地球錦標賽」在4個類別中一共挑選32張照片，自3月8日起開放線上投票，經過93萬人次參與5輪票選，以「寧靜」類別第一名進入決選的萬恩湖照片擊敗2012年在南美和南大西洋上方拍攝的另一張決選照片「運動中的星星」（Stars in Motion）。

NASA地球觀測站表示，內陸湖萬恩湖是舉世最大鹼湖（soda lake），沒有出口，湖水會因蒸發而消失，其pH值為10，具高鹽度。

埃爾季什（Ercis）附近的萬恩湖水較淺，但是其他部分最深達450公尺。氣候變遷、火山爆發和構造活動導致過去60萬年來湖面下降數百公尺。

鹼湖通常含有高濃度碳酸鹽類物質。包括照片中那些「漩渦」和深藍色湖水主要蘊含碳酸鈣、碎屑物質和一些有機物。萬恩湖也有已知最大量現生微生物岩沉積。

太空 投票 NASA

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