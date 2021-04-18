赤柬死囚照 竟被後製微笑 愛爾蘭藝術家攝影展惹議

一名愛爾蘭藝術家公開自己的攝影展企畫──重現1975-1979年赤柬時期，遭囚禁在柬埔寨惡名昭彰的「S-21監獄」的政治受難者照片，引發倫理爭議。圖為吐斯廉屠殺博物館的館藏照片，為原始受難者照片。（路透）

「懂得笑，就不會恨了？」一名愛爾蘭藝術家拉夫里（Matt Loughrey）透過網路新聞媒體公開自己的攝影 展企畫──重現1975-1979年赤柬時期，遭囚禁在柬埔寨惡名昭彰的「S-21監獄 」的政治受難者照片，引發了倫理爭議。

拉夫里將這系列由赤柬政權拍攝的囚犯黑白照片重新上色，搭配整理受難者的故事整理為攝影計畫。但是這些涉及屠殺受難者的照片，卻被拉夫里後製改造了「不存在的微笑」，以及搞錯受難者當事人的背景故事，而被家屬抗議的一連串爭議。到底為何拉夫里要「刻意製造受難者的微笑」？涉及的倫理問題又是什麼？

「這些肖像照片經過重新上色，呈現了悲劇中的人性化。」拉夫里在「Vice」專訪中，如此描述這個攝影新企畫概念。在過去，拉夫里就曾經多次用此藝術手法進行創作，先後也曾將英國戰爭博物館 館藏的納粹集中營的女囚肖像重上色，及將60年代太空時期的NASA歷史照片上色，並刊登在「國家地理雜誌」上。

•網友拆穿謊言 專訪遭下架

但在這一次的創作中，拉夫里隨後卻被網友揭發，專訪沒有提及的是，他除了重新上色外，更曾修改照片，將部分受難者的表情改為微笑，引起軒然大波。為此吐斯廉屠殺博物館出面澄清，館方根本從未跟拉夫里聯絡。儘管Vice已緊急將文章下架，但未能回應「製造微笑」的質疑；而作為採訪者的Vice，又是否善盡了媒體查證的責任？

一位網友指出：「沒有任何文字能夠精確描述那些臉孔背後的真正情緒，他們都知道自己在拍完照片後不久，就要被殺死。但如今，他們卻被修圖成快樂的、微笑的肖像，只為了某種『藝術價值』的炫耀。這是非常令人反感且冒犯的行為。」圖為吐斯廉屠殺博物館的館藏照片，為原始受難者照片。 （路透）

攝影企畫的歷史背景，是柬埔寨近代歷史上最為血腥黑暗的一頁──紅色高棉（Khmer Rouge，或譯作「赤柬」）──於1970年代的暴政屠殺。當時柬埔寨共產黨總書記波布（Pol Pot）主政的極左獨裁政權，發動了一系列政治清洗、下鄉勞改甚至於種族滅絕的恐怖統治；在1975至1979年間的屠殺高峰時期，更是導致了柬埔寨多達170萬人喪命的悲劇。

70年代，當時柬埔寨共產黨總書記波布主政的極左獨裁政權，發動了一系列政治清洗、下鄉勞改甚至於種族滅絕的恐怖統治；在1975至1979年間的屠殺高峰時期，更導致柬埔寨多達170萬人喪命的悲劇。圖為波布。（取材自維基共享）

赤柬殺戮的關鍵所在之一，就是這座S-21監獄。在紅色高棉執政期間，累積超過1萬4000多人被關押至此，這些人多半是前朝高棉共和國的官員、或是赤柬認定的「叛黨者」與「資本主義中產階級」，但實際上涵蓋了柬埔寨各個社會階層、而且不分年齡老幼，更包括了曾經同情支持柬埔寨共產運動的知識分子們，只要被認定「對政府不忠」就會被抓進S-21。

進入S-21的囚犯，首先會被測量體重與拍照等「檔案記錄」，而接下來的命運只有慘無人道的審訊逼供與虐待，數以萬計的囚犯最後倖存者，根據記錄只有10多人。與集中營如出一轍的S-21監獄，也就成了紅色高棉最令人髮指的人間煉獄；隨著赤柬的終結，S-21後也改名為吐斯廉屠殺博物館，用以紀念死於極權的亡魂。

在紅色高棉執政期間，超過1萬4000多人被關押至S-21，這些人多半是前朝官員或赤柬認定的「叛黨者」與「資本主義中產階級」，但實際上涵蓋各個社會階層、且不分年齡老幼。圖為赤柬時期受害者遺骨。（取材自維基共享）

在Vice專訪中，提到原本這些照片是出自赤柬政權拍攝的囚犯檔案照，人們直視鏡頭、身上掛著編號標籤。儘管大多數人面無表情，但其中卻有幾張照片，被攝者對著鏡頭露出微笑。該文的撰稿記者麥克菲爾（Eliza McPhail）便詢問，為何其中幾個人是笑著的？拉夫里甚至解釋說：「根據我的觀察，女性比男性更常微笑，我想這很大程度是因為當時她們相當緊張。當人有事情想要隱藏時，我們總是會微笑……，另外一個原因則是，他們可能想要對抓他們的人表達友善。」

•對悲劇歷史事件 欠缺尊重

然而這個微笑意圖，也只是拉夫里的個人揣測與詮釋；儘管有其個人攝影的創作脈絡，但是在這個涉及人道悲劇的歷史事件之中，卻也引來欠缺對當事人的尊重、淡化歷史慘案的批評。

而當被問及是否理解這些受難者所經歷的事，拉夫里則說：「我特別了解一個囚犯，他的名字叫做博拉（Bora）。在赤柬時期，他曾遭處電刑、最後被燒死。」拉夫里更指證歷歷地描述博拉是個農夫、拉夫里也與他的兒子有聯繫、更曾查閱過相關歷史資料等等。

但就在不久後，拉夫里便被踢爆，他把照片「刻意修圖」讓被攝者露出微笑。許多柬埔寨網友翻出吐斯廉屠殺博物館的原始照片，發覺原本的受難者表情與他所展示出的彩色照片完全不同。而除了這些「被強迫微笑」個案之外，拉夫里更遭到指控，說他前述提到的博拉故事，與事實截然不同。

根據BBC報導，一名叫做莉迪亞（Lydia）的女性便發推文出面指認，自己正是那位「博拉」的姪女，她表示因看過原始照片，她相信這張伯父的照片沒有經過表情修改。「我們並不確定伯父是怎麼過世的。有可能是我們自己沒有看到相關的歷史紀錄......，但（拉夫里提到的）剩下內容，包括姓名都是錯的。他不是農夫，是一個小學老師。拉夫里也不可能跟他的兒子有所接觸，因為他唯一的孩子也早就死了。」

圖為被藝術家「誤植」姓名與生平的赤柬受害者「博拉」，他真正名字叫做Khva Leang。受難者家屬表示，因看過原始照片，她相信這張照片沒有經過表情修改，不過其生平與姓名仍被誤植。 （取材自推特）

根據「東南亞環球網」報導，博拉真正的名字叫做Khva Leang，是一位同情共產黨的老師，原本相信在理想的情況下，赤柬能夠建設新柬埔寨，但卻在大屠殺中仍然難逃一死。在推文中，莉迪亞也寫道：「負責任的新聞報導是很重要的，尤其是當報導內容是在重述種族滅絕受害者的真實故事時。因為這些受難者，他們都還有家人、也還有深愛的人還在這個世界上。」

•柬政府：改圖影響受害者尊嚴

一位網友也在推特上評論：「沒有任何文字能夠精確描述那些臉孔背後的真正情緒，他們都知道自己在拍完照片後不久，就要被殺死。但如今，他們卻被修圖成快樂的、微笑的肖像，只為了某種『藝術價值』的炫耀。這是非常令人反感且冒犯的行為。」

柬埔寨政府亦已發聲明：指出照片屬於博物館所有，「這些改圖影響了『受害者的尊嚴』」外交部更指若拉夫里不將圖像刪除，將會採取法律行動。

至於拉夫里，則是拒絕回應BBC、The Globe媒體，但曾指說這些指控都是「胡說八道」 （nonsense），並堅稱他曾經與受難者家屬溝通。現今Vice已將報導下架、並加註道歉聲明：「拉夫里對受害者照片所進行的編輯不只有上色。本篇報導不符合Vice的編輯標準原則，因此已將文章移除。我們對錯誤感到懊悔，也將繼續針對本文在編輯台的產製結果進行調查。」

「遲到的正義，總比沒有好。」紅色高棉的殘酷過去，相隔40多年終於在2018年時，首次被金邊法院認定為「種族滅絕」，同時前赤柬的高層也因多項罪名判處無期徒刑。另一方面，當年主管S-21監獄的監獄長康克由（Kaing Guek Eav），則是先在2010年判處反人類罪而入獄服刑（首位被判罪入獄的赤柬高層），2020年病逝，死時77歲。

康克由曾在面對法庭審判時解釋，自己只是執行黨中央的指令，並向受害者家屬親口道歉。家屬自然無法接受這個「平庸的邪惡」說詞，而康克由對於自身犯下的罪孽如此陳述：「我對自己的所作所為深感懊悔。但對此，我無能為力。」