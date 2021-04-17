印度老師用廢材做AI機器人 會說38種語言

機器人名叫莎魯（Shalu），全機用廢鋁、紙板、木材和塑膠廢料建造而成。（取材自推特）

印度 一台會說38種語言的AI 機器人，成本竟不到500英鎊（約686美元）。近日印度一名電腦科學老師自創一台會說38種語言的AI女機器人，全機使用廢塑料和紙板製成，成本相當低廉，但該台機器人不僅可以閱讀報紙，還讀得懂星座運勢、食譜 ，儘管機器人外型看起來有些粗糙，但它有望運用在幫助印度弱勢孩童學習。

來源：YouTube

根據Daily Star報導，印度一名名叫迪內甚·帕特爾（Dinesh Patel）的電腦科學老師，自行製作出一台可以辨別不同物體、解決數學問題，並會說38種語言的AI機器人，迪內甚將機器人命名為莎魯（Shalu），全機用廢鋁、紙板、木材和塑膠廢料建造而成，然後將機器連接到電腦上。

迪內甚說，因為機器人是用廢棄材料構成，所以多少有點不精緻，未來他打算使用3D列印的方式，為莎魯打造更逼真的身體。他提到，莎魯會說包含英語在內38種語言，和其他9種當地方言。

迪內甚花了三年的時間製作出莎魯機器人，總花費大約493英鎊（約675.7美元），「我利用課餘時間從頭開始研發，使用的都是廢材和國內零件」，因為他希望能用便宜的價格，幫助那些願意學習但經濟負擔不起的孩子們。