我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美3157萬人確診 已施打2億228萬劑疫苗

美達接種2億劑疫苗里程碑 1/4民眾打完 40%至少注射1劑

巴西小城造巨型基督像 比里約救世基督像還高5公尺

綜合報導
巴西南部恩坎塔多市建造中的巨型基督像。(Getty Images)
巴西南部恩坎塔多市建造中的巨型基督像。(Getty Images)

巴西南部的恩坎塔多市（Encantado）正在建造一座巨型基督像，一旦完工，高度將超越俯視里約熱內盧（Rio de Janeiro）的救世基督像（Christ the Redeemer）。

中央社引述法新社報導，位於南大河州（Rio Grande do Sul）的恩坎塔多市，2019年起開始建造這座巨型雕像，本周已將頭部和向外張開的雙臂安裝上去。根據協調造像作業的「基督之友協會」（Association of the Friends of Christ），雕像預計今年底前完工。

恩坎塔多市前市長康札提（Adroaldo Conzatti）是這項計畫的發想者，但他今年3月因新冠疫情併發症辭世。

這座雕像名為「守護者基督像」（Christ the Protector），竣工後含基座高43公尺，將是全球高度最高且敞開雙臂的基督像之一。

屆時雕像左右掌的距離將達36公尺，內部將配備電梯，頂部附近還將設置觀景台。

相較之下，里約救世基督像含基座高38公尺，雙手張開長度28公尺，今年10月將迎來落成第90周年。

恩坎塔多市人口約2萬2000人，位於州府快樂港（Porto Alegre）西北方145公里。發起人表示，這項計畫旨在啟發信仰和促進區域觀光

里約熱內盧的救世基督像。(Getty Images)
里約熱內盧的救世基督像。(Getty Images)

觀光 疫情 併發症

上一則

菲利普親王葬禮前 英女王分享「甜蜜野餐照」告別摯愛

下一則

草莓疫下沒人採 日農研發「草莓拉麵」很對味

延伸閱讀

印度突破1350萬例全球第2多 英國解禁、酒吧湧人潮

印度突破1350萬例全球第2多 英國解禁、酒吧湧人潮
印度疫情復熾 股匯市重挫

印度疫情復熾 股匯市重挫
印度成為全球第二大疫區 上百萬信徒在恆河沐浴

印度成為全球第二大疫區 上百萬信徒在恆河沐浴
巴西COVID-19疫情未歇 單日新增近2000人病亡

巴西COVID-19疫情未歇 單日新增近2000人病亡

熱門新聞

丹麥衛生局長布勞斯特倫14日召開AZ疫苗停打相關記者會，才進行到一半，同台的藥物管理局主任譚賈．艾瑞克克森(右)突然暈倒在地。圖／擷自YouTube

丹麥停用AZ疫苗記者會開一半 女官員不明原因暈倒送醫

2021-04-15 09:51
菲立普親王過往花邊新聞不斷，其中最廣為人道的就是艷舞女郎、演員柯克伍德。（取材自維基百科）

世界美腿、馬車玩伴… 菲立普親王外遇傳聞不斷

2021-04-10 02:22
菲立普親王與女王（右前）與第二代查理和妻子卡蜜拉（左），以及第三代的哈利與梅根（右後）、威廉與凱特夫妻（左後）出席2017年耶誕的教堂活動。美聯社

網頁悼爺爺 哈利準備返英奔喪 梅根還未確定

2021-04-09 20:30
菲立普親王(左)的葬禮將於17日舉行，哈利王子(右二)將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。圖為哈利王子和爸爸、祖父參加戴安娜王妃葬禮。(美聯社)

菲立普親王葬禮限30人 哈利王子將返英 梅根懷孕不旅行

2021-04-10 17:54
英國女王伊麗莎白二世(中)、夫婿菲立普親王(左)和查爾斯王子(右)2016年合影。美聯社

悲傷巧合 菲立普親王逝世撞兒子結婚紀念日

2021-04-09 20:11
英國女王伊麗莎白二世(右)今天痛失結縭73年的夫婿菲立普親王(左)。美聯社

英女王與菲立普親王結縭73載 婚事當初不受認可

2021-04-09 09:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡

印州FedEx爆槍案 至少8死5傷 槍手已自盡
麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順

麵條這樣煮…專家揭「不要水滾才下鍋」：夠勁又滑順
好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況

好想去報到 佛心執行長給員工起薪7萬元 6年後曝現況
中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告

中國允許美接種疫苗者赴中 須提N蛋白IgM抗體檢測報告
拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債

拜登政府若豁免5萬元學貸 3600萬人將不再背債