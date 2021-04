巴西小城造巨型基督像 比里約救世基督像還高5公尺

巴西南部恩坎塔多市建造中的巨型基督像。(Getty Images)

巴西南部的恩坎塔多市(Encantado)正在建造一座巨型基督像,一旦完工,高度將超越俯視里約熱內盧(Rio de Janeiro)的救世基督像(Christ the Redeemer)。

中央社引述法新社報導,位於南大河州(Rio Grande do Sul)的恩坎塔多市,2019年起開始建造這座巨型雕像,本周已將頭部和向外張開的雙臂安裝上去。根據協調造像作業的「基督之友協會」(Association of the Friends of Christ),雕像預計今年底前完工。

恩坎塔多市前市長康札提(Adroaldo Conzatti)是這項計畫的發想者,但他今年3月因新冠疫情併發症 辭世。

這座雕像名為「守護者基督像」(Christ the Protector),竣工後含基座高43公尺,將是全球高度最高且敞開雙臂的基督像之一。

屆時雕像左右掌的距離將達36公尺,內部將配備電梯,頂部附近還將設置觀景台。

相較之下,里約救世基督像含基座高38公尺,雙手張開長度28公尺,今年10月將迎來落成第90周年。

恩坎塔多市人口約2萬2000人,位於州府快樂港(Porto Alegre)西北方145公里。發起人表示,這項計畫旨在啟發信仰和促進區域觀光 。