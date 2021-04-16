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印度驚現「人臉山羊」僅存活10分鐘 村民當祖先膜拜

編譯中心／綜合報導
近日印度西部村莊一隻山羊媽媽誕下了有著「人臉」的山羊寶寶。（取材自臉書）
近日印度西部村莊一隻山羊媽媽誕下了有著「人臉」的山羊寶寶。（取材自臉書）

印度竟出現「人臉山羊」，近日印度西部村莊一隻山羊媽媽誕下了有著「人臉」的山羊寶寶，不僅有著像人類般的眼睛，就連鼻子和嘴巴也跟真人沒什麼兩樣，但卻有山羊的四肢。照片一曝光後，立刻在網上瘋傳，當地居民也紛紛前來關心，甚至把山羊寶寶當成神一樣膜拜。

來源：mahesh Chollangi

根據印度媒體India.com報導，最近印度西部一處名叫塞勒蒂帕達（Seltipada）的村莊，出現了一隻長相怪異的小山羊，從照片中可見，小山羊有正常的腿和耳朵，但臉卻看起來像人還沒有尾巴。報導也提到，該小山羊出生在農民阿賈伊拜·瓦薩瓦（Ajaybhai Vasava）的家中，僅存了活10分鐘就死亡。

山羊寶寶出生後，相關照片和影片也像病毒一樣傳播開來，村民們將牠當成神崇拜，周圍還擺放了不少祭祀用品和供品，因為他們認為山羊寶寶是祖先化身，神聖而不可侵犯，然而在山羊寶寶過世後，村民們就將牠埋葬並膜拜。

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