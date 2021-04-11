都是「BABI」惹的禍？ 馬來西亞「豬」事不宜
馬來西亞創作歌手黃明志因為執導的電影「你是豬」（BABI），遭立案通緝，並在3月中返國自首。原本描述馬來西亞校園種族衝突的電影，因為片名為穆斯林文化中的不潔之物「豬」引發軒然大波。
黃明志的政治爭議事件不斷，挑起馬來西亞種族敏感神經亦非首次。2016年他與台灣團體玖壹壹合唱的歌曲「Oh My God」因MV中有人扮真主阿拉持槍，遭當局以「污辱宗教」被羈押。
「你是豬」演什麼？
「你是豬」講述一場校園種族暴動事件。在一所公立中學裡，某日各族群學生（主要是馬來人、華人、印度人）因為過去的恩怨、歧視而爭吵起來，事態迅速加劇，各族群學生幫派展開大型毆鬥，造成校園大騷亂，多人受重傷。而故事從一名華裔學生墜樓身亡開始，透過不同族群目擊者的證言，呈現墜樓事件的不同樣貌。其中，有人指控是華人推馬來人墜樓、也有指控該華人學生是失足墜樓等等全然不同的事件詮釋。
但無論如何，該片因內容敏感而沒有在馬國上映。另外，雖然電影製作成本低廉、全片只花10天拍攝，預算不到7萬美元，並採用100多名素人演員完成，但其主題曲「happy family」入圍第57屆台北金馬獎最佳原創電影歌曲提名，也在柏林環球電影節、曼谷國際影展、多倫多等影展受提名。
誰是「豬」？
「豬」在穆斯林社群當中，被視為不潔之物，不僅穆斯林禁食，以「豬」來指稱他人更是涉及嚴重的侮辱和歧視，因此一部講述種族議題的電影，片名又叫「你是豬」，很自然會引發議論。
黃明志去年11月被政治團體報案該片名帶有「污辱字眼」、「破壞種族和諧」；12月更遭藝人協會報警，指控他提出拍片申請時以「學校」為名，卻在上映後改名為「你是豬」，「涉嫌欺瞞國家電影發展局」，有偽造文書之嫌。
面對上述兩項指控，黃明志不改辛辣本色直接在臉書回嗆。首先，針對海報上污辱馬來人一事，他在12月16日全程用馬來文拍影片反駁。認為國盟青年團只看到了海報右下角小小的「melayu」（馬來人）就認定他污辱，但海報上有其他包括華人的族群稱呼出現，不能說就是罵馬來人是豬。
他也說，若是真心挑釁馬來人，也不會花錢聘請馬來演員、邀請馬來歌手一起唱片尾曲《happy family》，他自己也有捐錢給馬來人孤兒院、捐口罩給醫院，認為「你是豬」這部電影是要聚焦討論族群和諧議題，卻被操作成是分化族群。
再者，針對藝人協會控告的偽造文書，黃明志認為改片名是發行商的權力，是基於市場考慮，且電影未在馬來西亞上映，即使改名也不需要向馬來西亞交代。
他也在一次受訪中，解釋為何要用「豬」這麼爭議性的字眼來做片名，由於電影是從真人真事改編，其騷動事件根源，就是從「Babi」一字展開，希望透過電影，控訴馬國舊政府想掩蓋曾發生過的大規模校園暴動事件。
電影呈現的「真實」？
關於「你是豬」的真人真事起源為何，黃明志並無透露太多，也沒有具體指出真實事件的確切時間、地點，以及還原程度有多高；只提到這是一起在2000年發生的校園暴動事件。他在受訪時表示有朋友當年確實知道這些事情，事態嚴重，至少有超過百人捲入，最終在警方和教育部壓力下，新聞沒有被刊出，整起事件似乎遭到官方的打壓。
而黃明志認為此事件當時受當局壓抑，所以真相為何，或許就如同影片中各說各話的「羅生門」一般，無法得知。但也有看過影片的輿論認為，該影片雖然在呈現種族事件的複雜，卻也過於「刻板印象」地呈現各大族群的樣貌。
像是華人的呈現上就隱含了「多金，課業較好」；馬來人則是「成績較差」、但有保障名額和獎學金撐腰；印度人則是會為「求自保說謊」。但也有支持者認為，黃明志在片中呈現的族群樣態，正是真實馬來西亞的樣子。而之所以刻意挑起爭議，甚至「故意」強調族群刻板印象，並非單純惹事，而是要吸引關注，讓更多人理解馬來西亞種族問題。
當中，也有部分馬來人支持「你是豬」，他們認為多數人根本沒看過電影，單憑海報控訴黃明志並不公平。也有人認為馬來西亞種族多元，應該以國家為最大利益團結，強調自身身邊有不同族群的朋友。黃明志面對任何指控都直接透過臉書反擊回應，其說法和毫不遮掩的態度，也受到部分馬來人的認同。
幽微的種族議題
馬來西亞的種族問題其來有自，一代代人民，因歷史與政治結構加劇了族群矛盾。馬來西亞原有當地住民，而經過了長久的歷史與政治變遷，來自馬來群島與周邊國家如中國、印度等地居民遷徙流動，造就了馬來西亞的多種族存在的現狀。
此一現象在英國殖民時期，為加速經濟殖民利益的成長，英國人從印度與中國沿海大量吸納移民進行開墾，並為了方便管理統治，輔以各族群的歷史背景差異產生的自然隔閡，三大族群被分而治之。在人為與自然因素下，各種族的矛盾日益擴大。最主要的差異之一，就是經濟領域上，華人以中小資本交易維生，集中在新興市鎮。馬來人多數維持傳統的農村經濟經營模式、印度人多在園區如橡膠園、油棕園等等。兩者彼此並沒有嚴重的利害衝突，對未來的政治趨勢及目標亦有所不同。
當時，有別於關心當地政治的馬來人，華人普遍上對政治不關心，部份關心政治者則在態度上通常更親近中國。而在二戰之後，隨著英殖民政府開始將公民權普遍授予符合資格的人民、華人移民也漸漸增多，加上馬來人普遍認為華人在經濟、教育、文化上具有優勢等因素，馬來民族意識也漸漸抬頭，進一步想掌握政治權力，維護自身族群最大利益。
在2018年第二季的統計數據，馬來裔與各原住民族統稱的土著居民占69.1%；華裔23.0%、印度裔為6.9%、其他民族則有1%。馬來西亞的種族問題仍持續在每日上演著。光是先不論所謂馬來西亞的「三大族群」，僅僅在西馬，還可以再細分為18個原住民部族，他們在取得的資源和政治協助上也相對三大族群不足。
亞洲華文世界裡多以馬來西亞華人為認識馬國的起點，因此資訊來源難以真正含括全面，他國人認識下的馬來西亞也未盡立體。種族衝突之外，族群和諧的例子也所在不少，更重要的是，幽微且曖昧的日常相處，才會是未來馬來西亞真正的無限挑戰。
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