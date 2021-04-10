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內戰未止 衣索比亞「清洗」提格雷人？

聯合新聞網轉角國際
圖為一名在戰爭中受傷的男孩。（Getty Images）
圖為一名在戰爭中受傷的男孩。（Getty Images）

「衣索比亞的內戰…後來怎麼了？」自去年11月4日開打的衣索比亞－提格雷內戰至今已經造成至少幾千人死亡、超過300萬人流離失所。儘管衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）在11月28日大舉進攻提格雷、並且宣布勝利後，但仍抵不過提格雷人民解放陣線（TPLF）的頑強抵抗，內戰至今未完全平息，衣索比亞軍隊也正全力追捕TPLF領袖。

過去幾個月來，外界頻頻指控衣索比亞和厄利垂亞聯軍進攻提格雷，犯下嚴重侵犯人權等殘忍行為——亂槍掃射、屠殺無辜平民、洗劫村莊、性侵女性等，但曾在2019年獲得諾貝爾和平獎的總理阿比卻不為所動，除了否認「衣－厄聯軍」的存在，更強調衣索比亞聯邦軍沒有殺害平民。

衣厄聯軍 多個村莊殺紅眼

不過事件在今年3月25日和26日有了重大突破。總理阿比在25日首次點頭承認：「衣－厄聯軍」確實存在和「提格雷可能發生嚴重戰爭罪行」，並表示：「犯罪的士兵必須為此負責。」而緊接著，阿比也在26日宣布：厄利垂亞聯軍將撤退提格雷，接下來將交由衣索比亞國防軍來接管守衛邊境的工作。

所以，提格雷在這幾個月之內發生了什麼事？

始於去年11月的內戰自爆發以來，各方軍隊在交火中殺紅了眼——頻頻傳出平民被攻擊殺害、多個村莊發生種族清洗事件、攻擊洗劫醫療機構等問題。也因為殘忍的屠殺頻傳、人道救援組織難以進入，導致提格雷境內出現大量逃難的難民潮。而不僅如此，更有幾百位受害女性控訴遭武裝分子大規模性侵和虐殺，狀況嚴峻。而在這之中，不論是TPLF軍隊，還是衣－厄聯軍紛紛難辭其咎，尤其厄利垂亞軍更被難民唾棄：「滾出衣索比亞！」

國際施壓 允救援組織進入

當戰爭狀況持續升級，國際社會在過去幾個月接連施壓，要求阿比有所行動，包括：歐盟在去年12月施壓衣索比亞政府若不滿足相關條件——如容許救援組織順暢進入、容許平民逃亡等——將不發放援助該國的9000萬歐元、美國報告認定衣索比亞犯下種族清洗罪行，拜登還派出親信前往衣國和談協調、歐盟也制裁厄利垂亞等。

在國際社會、多個人權組織壓力下，阿比今年3月首次公開承認上述所提及的指控。

衣索比亞婦女帶著孩子逃離提格雷戰區。（路透）
衣索比亞婦女帶著孩子逃離提格雷戰區。（路透）

然而自戰爭開打，提格雷境內的網路就被封鎖、相關的救援團體、媒體也無法進入，導致外界仍無法得知具體的內戰規模、人權侵犯狀況和死傷人數等。因此目前為止，所有相關的屠殺事件、性侵案件等所有指控皆是不斷透過聯合國、當地人權組織認證的報告、逃亡者的口供、目擊者的證詞等等所整理而成，試圖了解提格雷區的狀況，盡可能還原事件樣貌。

而儘管阿比過去一直認為相關侵犯人權的控訴「被誇大」，且將一切的矛頭都指向TPLF，但他此次的退步屈服，某種程度上也代表他「承認」當地人民的控訴並非空穴來風。不過，他的讓步難道就意味著內戰要結束了？而持續至今的內戰，又對當地人民造成什麼無法磨滅的傷痛？

無國界醫生 指控衣軍濫殺

持續至今的內戰，武裝軍隊犯下的大規模屠殺罪行包括：去年11月9日，一群提格雷青年在提格雷西部的麥加德拉（Mai Kadra）殺害至少600位其他族裔的平民；11月下旬，厄利垂亞軍隊被人權組織指控在阿克蘇姆（Axum）法外處決和屠殺上百位平民，藉以恐嚇其他人士，犯下戰爭罪行。在這期間，零星屠殺事件也不斷發生：無國界醫生指控衣索比亞軍隊在今年3月攔截其車子和跟在後方的小型巴士，接著逼迫巴士內的男性下車，並當場槍決至少四位男性。再不遏制各方軍隊的濫殺行為，提格雷人道救援高級官員就說道：「衣索比亞可能走上前南斯拉夫的路：在未來十年開始挖掘萬人塚。」

牧師控訴 軍隊屠殺六兒孫

「軍隊把他們聚集起來，接著屠殺。」一名78歲的牧師接受《金融日報》訪問時說道。牧師說的「他們」意指他的四個兒子和兩個孫子；而在從口音、制服和臉部特徵的判斷下，他口中的「軍隊」意指厄利垂亞軍。

無國界醫生組織指出，當地70%的醫療設施都被軍隊洗劫。（路透）
無國界醫生組織指出，當地70%的醫療設施都被軍隊洗劫。（路透）

厄利垂亞位於提格雷邊境，雙方過去長期存在著邊境爭議。因此，對厄利垂亞而言，此次的參戰是殲滅世敵——以提格雷族為主的TPLF軍隊——的好機會。厄利垂亞過去曾被衣索比亞併吞，所以一度和TPLF合作共同推翻衣索比亞當時的德爾格獨裁政權，並在之後成功獨立建國，當時TPLF也在1991年執政衣索比亞。但厄利垂亞此後又與TPLF爆發長達20年的邊境戰爭。此狀況一直延續直到阿比上任後，厄衣兩國才在2018年和解結束戰爭狀態。

「這是我一生中見過最糟的戰爭。」53歲的Emnti Gobezay說道，她認為這次的戰爭遠遠超越TPLF在1990年代與德爾格獨裁政府、TPLF與厄利垂亞過去的邊境之戰。她抽泣著控訴，衣索比亞政府和厄利垂亞透過殺害和平的居民、年輕人、小孩、牧師，以達到殲滅提格雷人的目的。「無辜提格雷人的血將會肥沃這片土地，由此長出鮮嫩的葉子，我們死去的孩子不會被遺忘。」

自去年11月4日開打的衣索比亞－提格雷內戰至今已經造成至少幾千人死亡、超過300...
自去年11月4日開打的衣索比亞－提格雷內戰至今已經造成至少幾千人死亡、超過300萬人流離失所，內戰至今未完全平息。（Getty Images）

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