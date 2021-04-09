南韓26歲海軍特種兵才貌雙全 韓妹暴動

陸俊書二外表高冷，但顏值超高。（取材自Instagram）

南韓新綜藝節目「鋼鐵部隊」，找來六大特種部隊預備隊員進行對決，其中有個26歲的海軍特種兵，因為俊俏臉龐、精壯身材，被網友說是頂級天菜，連主持人金希澈都被圈粉。

香港 01報導，「鋼鐵部隊」找來六大特種部隊，一隊四位隊員，在節目中比拚戰鬥體力，其中這位26歲海軍特種兵，陸俊書超搶眼。

「什麼話也沒說就直接出來了，準備開始。」 第一集節目中比賽拉單槓，陸俊書二話不說跳出來比拚，外表高冷但顏值超高，加上勇氣十足，馬上就是注目焦點。「首先如果沒有人出去，可能會持續孤單的寂寞，覺得直接出去了就出去了。」 第二集他更是脫掉上衣露出精壯身材，在泥巴中近身搏鬥，甚至在障礙賽中表現亮眼。

「陸俊書反超了，陸俊書陸俊書。」 儘管最後10公尺爬繩落敗，但陸俊書堅持不放棄的精神有目共睹，而節目播出後，大家也起底這位頂級天菜，他私底下的職業是畫家，不只會畫畫也會彈琴，具備顏質身材跟才華，Instagram追蹤已經9萬人，他也常PO出穿軍服的照片，也讓一票韓妹暴動。

事實上當特種兵，嚴格選拔嚴酷訓練的程度，連美國 三角洲部隊都比不上，選拔訓練共24周，每位隊員要經歷死亡地獄周，淘汰率高達70%。

韓劇 「太陽的後裔」：「我是軍人，休假中的軍人，團結。」 宋仲基飾演的柳大尉，所屬的白虎部隊，就是特種部隊之一，如今在綜藝節目中，出現了陸俊書，就像真實世界的劉大尉，隨著節目熱播，也收服一票女粉絲的心。