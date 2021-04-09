我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬌生出包 加州下周疫苗供應量將大減15%

金山華裔婆婆遇襲案 完整影片曝光 她只打了嫌犯腳

好敬業 婚禮遇車禍 女警穿白紗指揮交通

聯合新聞網
美國佛羅里達州馬里恩縣的警察夫婦，在結婚當天遇到周圍發生車禍，隨即暫停婚禮前往現場，敬業精神獲得肯定。（取材自臉書）
美國佛羅里達州馬里恩縣的警察夫婦，在結婚當天遇到周圍發生車禍，隨即暫停婚禮前往現場，敬業精神獲得肯定。（取材自臉書）

警察身為人民保母，除了平時工作辛勞，還得隨時處理突發事件。美國就有一對警察夫婦在結婚當天，因附近道路恰巧發生車禍，他們隨即暫停婚禮前往現場，新娘身穿白紗舉手指揮的畫面曝光後，引起眾人熱論，網友紛紛直呼「好敬佩！」

美國佛羅里達州馬里恩縣警長辦公室（Marion County Sheriff's Office）日前在臉書分享一段故事，事件發生在去年12月時，局內兩位警員決定步入禮堂，但就在舉行婚禮時，會場周圍傳出交通事故，雖然兩人並不在值勤中，他們仍馬上暫停婚禮，並急忙趕到現場幫忙。

警局辦公室貼出當天的照片，畫面中新娘一手拿著捧花、撩起裙襬，另一手則高高舉起，正在指揮交通，新郎則身穿西裝站在一旁。警局辦公室透露，兩人在現場協助指揮和照顧傷員，等到確定醫護人員到場後，夫妻倆的婚禮才繼續進行。

警局辦公室也在貼文中提到，一旦選擇了這份工作，就要知道在這個身分永遠不會下班，因為任何時刻都可能發生任何事情，就算必須在婚禮上採取行動，警察也會守護保護人民的職責。

這段故事曝光後，網友湧入留言，紛紛直呼「能擁有如此認真的警察，實在非常幸運」、「感謝警察的服務精神」、「值得被記住的一天」、「這是能笑著講起而永遠珍貴的回憶」、「好感動的故事」、「致上最高的敬意」，感嘆警察的付出。

警察 美國 車禍

上一則

偽出國 全日空推羽田機場波音777客機內用餐

下一則

南韓26歲海軍特種兵才貌雙全 韓妹暴動

延伸閱讀

國會警察遭車輛衝撞身亡 前聖安東尼奧市長卡斯楚：非偶然

國會警察遭車輛衝撞身亡 前聖安東尼奧市長卡斯楚：非偶然
穿白紗指揮 佛州女警婚禮突發車禍 敬業精神獲網讚

穿白紗指揮 佛州女警婚禮突發車禍 敬業精神獲網讚
地鐵站性騷擾便衣女警 日落公園色狼被捕

地鐵站性騷擾便衣女警 日落公園色狼被捕
涉違反佛州機車周乞討規定 時報廣場裸體牛仔被捕

涉違反佛州機車周乞討規定 時報廣場裸體牛仔被捕

熱門新聞

帕奎奧在IG表達「有種來跟我打」。 (擷自帕奎奧IG)

「有種來跟我打」 菲律賓拳王向攻擊亞裔者宣戰

2021-04-01 19:53
接種新冠疫苗示意圖。（新華社）

研究：新冠疫苗只打第一劑 恐毫無保護力

2021-04-07 22:08
埃及首位女船長瑪瓦．伊斯蘭達遭謠傳為害長賜號擱淺的元凶，但當時她在數百公里外的「艾伊達四號」航行。（擷取自Instagram）

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

2021-04-04 06:23
南韓「世界泡菜研究所」攜手法國蒙彼利埃大學哮喘專家布斯蓋研究小組進行共同研究顯示，食用泡菜可能有助於減輕新冠肺炎症狀。(Pixabay)

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

2021-04-03 14:06
網路瘋傳俄羅斯軍隊集結畫面。（取自YouTube）

俄軍隊邊境集結畫面曝光 專家：1個月內恐爆發世界大戰

2021-04-04 23:43
世衛總幹事譚德塞表示未來要追驗中國的病毒實驗室。（路透）

「中國別參與」24國際專家聯署再查新冠源頭

2021-04-07 22:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開

視頻曝光 洛城蒙市兇手開多槍 殺人後20秒才離開
民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉

民眾打嬌生疫苗出現嚴重副作用 科州接種站提早關閉
前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童

前NFL球員 槍殺名醫家庭5人後自殺 包括2童
美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現

美房市近乎失控 上市四天88人搶 76人喊付現
「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光

「滾回你的國家」 華女用中文聊天被搧耳光