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日本8歲網紅 靠彈鋼琴圈粉10萬

綜合報導
日本一名現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習彈琴。（取材自推特）
日本一名現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習彈琴。（取材自推特）

社群網路發達的時代，只要有才華就有機會被看見，一躍成為知名網紅。最近日本就出現一位小女孩，雖然今年才八歲，但靠著連大人都自嘆弗如的鋼琴技巧，擄獲了許多網友的心。

來源：Ritchan's music channel

日本媒體「ORICON」報導，現年小學二年級的女孩「Ritchan」，自幼稚園時期起，就學習如何彈奏電子琴。性格有些好勝的Ritchan，一學起鋼琴就認真無比，每天足足花上四到五個小時練習。而這樣的努力的結果，也造就了她一手的好琴藝。從流行歌曲，到是迪士尼、吉卜力的動畫配樂，甚至是古典的貝多芬，都難不倒這位小小鋼琴家。

來源：Ritchan's music channel

Ritchan母親見她學琴有成，於是在Ritchan七歲時，於youtube上開設一個「Ritchan's music channel」頻道，分享Ritchan彈鋼琴的影片。結果Ritchan超齡的彈奏技術，吸引到許多網友的目光。目前該頻道已經有超過10萬名粉絲追蹤，全影片的觀看次數加起來也突破1億大關。

網友們紛紛表示「7歲就能彈得這麼出色！還練四、五個小時，我家小孩連彈10分鐘都坐不住」、「我是粉絲，Ritchan順利彈出很難的部分時會露出得意的表情，顯然很樂在其中」、「youtube跟IG我都有看」。不過也有網友擔心「雖然很厲害，但把小孩這樣隨便分享在網路上不太妥，大人應該要多加注意別讓她的才能反而變成負擔」。

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