申請防護品卻收到屍袋 原住民縫成洋裝

華盛頓州原住民團體去年因應疫情，申請補助個人防護設備卻收到一箱屍袋。公衛人員艾可-霍克發揮手工藝，把屍袋變成象徵療癒與堅毅力的洋裝。（取材自Instagram）

去年疫情 蔓延時，華盛頓州原住民團體申請補助個人防護設備，卻收到一箱屍袋。一名有原住民身分的公衛人員發揮她的手工藝，把屍袋變成象徵療癒與堅毅力的洋裝。

經過六個月時間縫製完成的洋裝，已經看不出前身是屍袋。流蘇袖子、領口點綴著小鏡子、開口處的花布邊，以及讓人過目難忘的3個紅色手印，每個細節都傳遞著訊息。

創作者是西雅圖 的公衛研究人員艾可-霍克（Abigail Echo-Hawk），今年1月她把成品放到個人的社群 帳號後，已成美國版「時尚雜誌」（Vogue）2月主題故事，並將在今年10月丹佛（Denver）的原住民電影藝術節中亮相。

「西雅圖時報」（The Seattle Times）報導，去年新冠疫情蔓延時，西雅圖印第安人健康委員會（The Seattle Indian Health Board）向州政府與聯邦的合作單位請求提供更多抗疫的個人防護設備（PPE），結果收到屍袋。

艾可-霍克難過地表示，這反映出原住民族人受到的貶抑，且在疫情期間更為嚴重。她表示，西雅圖印第安人健康委員會不是醫院、沒有住院病人、沒有病床，「如果有人在這裡死亡，我們會叫一輛救護車。」

她化悲憤為力量，以過去在阿拉斯加農村社區成長的經驗，和所學的知識技能，把屍袋改造成特殊的「緞帶洋裝」。