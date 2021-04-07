麥當勞薯條很快變濕軟難吃？2招「永保酥脆」

如何讓薯條不會濕軟，其實是有辦法的。(路透資料照片)

不少人購買麥當勞 時，第一件事就是趁薯條還酥脆時將它吃個精光，以免薯條變軟、變難吃，如何才能讓薯條維持如同現炸般的美味呢？一位前麥當勞打工仔熱心分享「保鮮」秘訣。

麥當勞座位有限，多數民眾會選擇外帶回家享用，但美味的薯條卻可能在回家路途中徹底軟化、濕潤，網路更有「薯條剛炸好的7分鐘內最好吃」的說法。不過，高中時曾在麥當勞打工3年的雪梨廣播製作人布歇（Bruno Bouchet）分享了一個小秘訣，讓你的薯條即使冷掉，都還能保持剛炸好般的酥脆口感。

據「每日郵報」報導，布歇指出讓薯條變濕軟的第一錯誤，就是「封袋」。很多人認為，拿到薯條後把紙袋袋口摺好密封，能維持薯條的熱度，然而這是錯誤動作，因為當你把袋口封好時，反而是在「蒸」薯條。所以正確的作法是：將紙袋「打開散熱」，讓水氣逸出，避免薯條軟化。

第二，就是不要將薯條「垂直」放置，這會讓薯條冷得更快。布歇表示，將薯條平放，熱度會從一側散出，而不是從頂端跑掉，這種做法能減緩薯條降溫的速度。至於要如何維持薯條的熱度？他說，將薯條平放在紙袋底部，然後將漢堡壓在上方保溫即可。

他強調，把薯條水平置於紙袋底部，漢堡疊在上方，讓紙袋透氣，「我保證你從此不會再吃到濕軟的薯條」。