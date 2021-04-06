身體裡有把刀 菲律賓男子14個月沒感覺

菲國一名男子照X光時，竟意外發現胸口埋了一把長10公分的尖刀。（取材自臉書）

10公分長的尖刀刺進身體，醫師竟把傷口縫合就交差了事。而更讓人匪夷所思的是，當事人也不覺有異，竟讓這把刀一直留在身體裡。

香港 01報導，菲律賓一名25歲男子日前到採礦公司應徵，被要求照X光檢查時，竟發現胸口「埋」了一把約10公分長的尖刀，而且非常靠近肺部。

男子看到X光照片才想起，去年曾被一群少年襲擊刺傷，送院時醫師認為傷口淺、不礙事，直接把傷口縫合了事。以此推論，這把刀已「埋」在身體裡長達14個月。消息傳開，網友嘩然。

25歲菲律賓男子Kent Ryan Tomao居住於哥打巴托省基達帕萬市（Kidapawan City），他日前到當地一家採礦公司應徵，公司要求他到南阿古桑省（Agusan del Sur Province）一家醫院接受X光檢查，竟發現其右側腹位置有一把長長的刀刃。

Tomao表示，去年1月時曾被一群少年襲擊，懷疑刀子是當時插入體內，當地傳媒指Tomao送院時，醫師和護士均沒做詳細檢查，當時應該也沒照X光，醫師只告訴他傷口很淺，可以直接縫合。

Tomao稱每逢天氣寒冷時傷口都會疼痛，但他並未理會，如今醫院判斷他必須馬上做手術拿出尖刀，因為那把刀已經很靠近肺部，情況相當危險。他向當地電台求助，希望有人可以伸出援手，讓他盡快做手術。

網友批評當時的醫師「服務嚇人」，又指當地公立醫院常常會欺負學歷低的窮人，不盡力治療，「因為他沒錢，所以縫了傷口就算」，認為這情況已經可以控告醫院，揶揄該醫生是否上線上課程畢業的，「那個醫師必須吊銷執照」，不過也有網友打趣地問「他怎麼通過商場的金屬探測器？」