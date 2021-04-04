馬尼拉貓狗遇封城 被棄養墓園 沒水喝 沒垃圾可翻食物…

對於在馬尼拉北部公墓長大的弱勢孩童來說，棺木間就是他們的生活和遊戲空間。（中央社）

菲律賓大馬尼拉地區防疫 隔離一年多後，日前再度封城 。動物保護團體表示，疫情 下貓狗遭棄養情形惡化，且去年封城期間失去食物來源，連水都沒得喝，只能仰賴志工分送糧食救援。

菲律賓新冠肺炎疫情持續升級，累計確診病例破72萬，已有超過1萬人病逝。

一年一度的天主教重大節慶「聖周」即將展開，為防止疫情延燒，大馬尼拉地區和周邊四省3月29日起到4月4日實施防疫等級最高的「強化社區隔離」（ECQ），禁止聖周集會，僅允許超級市場、銀行、藥房等民生必需店家營業，餐廳只能外送與外帶，且民眾外出時須出示通行證。

這是2020年6月以來，馬尼拉都會區再度實施嚴格的類封城措施。

菲律賓動保團體「動物王國基金會」（Animal Kingdom Foundation）專案主任卡吉瓦（Heidi Caguioa）表示，去年封城期間餐廳不營業，又有許多飼主失業，流浪貓狗不僅失去食物來源，甚至因為天氣乾燥沒水喝，棄養寵物情形也隨之惡化。

•北部公墓數千貧民、500隻狗

卡吉瓦說，封城期間流浪貓狗非常可憐，「想像當時的炎熱，牠們沒有水，餐廳不營業，連垃圾都沒有，封城期間街頭非常乾淨。我們想，這些動物要去哪裡找食物？因此，我們開始餵街頭的流浪動物」。

她說：「我們聯繫不同地區的志工，把貓食或狗食送去給他們，讓他們可以餵各地的流浪動物。我認為我們那段時間總共餵了3500到4000隻流浪貓狗。」

長期在馬尼拉北部公墓（Manila North Cemetery）餵養貓狗的「動物王國基金會」志工伊賽（Isay）估計，馬尼拉北部公墓住了大概500隻狗。她表示，去年封城以來，他們在這裡餵了至少200隻狗。

馬尼拉北部公墓占地54公頃，是馬尼拉都會區最大的公墓之一。除了亡者之外，還有數千名貧民住在這片墓園。

伊賽說，這裡的狗多半有飼主，但也有一些流浪狗。「在疫情和隔離措施下，我們必須幫助這個社區。我們每個月過來，盡我們所能餵這邊的狗」。

•人可謀生 動物只能靠人餵養

帶著狗食在墓園穿梭的伊賽坦言，有居民跟她說：「你們餵動物很好，但我們人也沒得吃啊。」她告訴對方：「人類可以謀生餵飽自己，但動物只能依賴人類餵牠們，才能活下去。」

伊賽說，令人難過的是，有人認為這裡的居民會照顧貓狗，因此把貓狗帶來公墓棄養。她說他們來到公墓那天，「有人告訴我們一隻小狗被棄養在這裡。我們到這裡的幾小時前，還有一隻受傷的狗生命垂危，沒有人願意幫牠，這隻狗不幸死了」。

伊賽說，這種情形在公墓這裡很普遍，許多情況下，動物成為飼主虐待或忽視的受害者。「狗狗受傷、生病，他們就讓牠死去，沒有人對牠們負責」。

不過，卡吉瓦認為，在菲律賓，還是有許多人願意對動物伸出援手。「我們從疫情學到的是，它不應該阻撓你（做你想做的事）」。

她說，疫情剛開始的幾個月，他們提供狗糧給其他小規模的動物救援團體，「但一下子，我們發現我們自己也沒有狗糧了，我們的救助行動和救援中心也失去了物資來源」。

卡吉瓦說：「當我們面臨狗糧不足時，我們向大眾求助，幫助就來了」；當認養率下滑時，他們推出線上活動，透過臉書即時影片展示狗狗和貓咪，「活動期間，我們有18還是19隻狗狗被認養」，結果令人驚喜。