美國女子獵殺巨鱷「製新錢包」稱為民除害 網：令人作嘔

美國33歲女獵人和她射殺身長超過4.5公尺巨鱷的照片。（取自Instagram）

英國 新聞網鏡報報導，美國 33歲女獵人絲威特理可（Larysa Switlyk）日前在社群 平台曬出她射殺身長超過4.5公尺巨鱷的照片，稱死鱷魚將成為她的「新錢包」還趁機號召人們加入她的狩獵行列。

絲威特理可在Instagram上有近10萬粉絲，不少粉絲恭喜她的「成就」，但也有人稱她為「動物施虐者」及「卑鄙的女人」。

絲威特理可解釋自己在尚比亞殺死這隻巨鱷，「挽救了當地村民的生命」，並指出不用每天處理動物及人類衝突的人們，很難理解捕獵這些動物的動機。

絲威特理可說自己從2008年開始狩獵，已經殺死了來自世界各地的116種不同的物種，包括獅子、豹、大象、犀牛和非洲水牛這非洲五霸。

動物權利團體XPose Trophy Hunting批評絲威特理可的行徑非常自私且有道德爭議，並提到：「鱷魚可能已經在該水域生活至少50年，並以其主導地位箝制年輕雄性鱷魚的行動，現在鱷魚王死了，當地社區面臨的風險可能更高。」

網友GI Gingerk表示：「用步槍殺死手無寸鐵的動物真是很『勇敢』，她敢跟動物一樣赤手空拳到水裡殺死牠嗎？她打獵的藉口令人作嘔。」網友FionaFeeney也希望絲威特理可獲得「因果報應」。