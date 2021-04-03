時空旅人？ 西班牙男子自稱是2027年「唯一的倖存者」

一名網友聲稱自己穿越時空至2027年，並上傳多段無人影像，宣稱「人類已滅絕」。（取材自The Sun）

「時空穿越」是影劇中熱門主題，非比尋常的劇情吸引許多觀眾沉醉其中。但倘若真有時空旅人，又會是什麼情況？一名西班牙男子自稱穿越時空至2027年，他貼出許多空無一人僅剩建築物的影片，聲稱自己是「唯一的倖存者」，引起網友熱烈討論。

據英國 太陽報報導，西班牙網友哈維爾（Javier）在TikTok創建帳號「唯一倖存者」（@unicosobreviviente），他在首篇貼文中說明自己不知為何穿越時空，「我剛在醫院醒來，不知道發生了什麼事。今天是2027年2月13日，整座城市只有我一個人。」

哈維爾在帳號中上傳多部無人影片，包括空蕩蕩的餐廳、賣場、街道與地鐵站 。他也宣稱人類將在6年內滅絕，而他是唯一倖存者，「我一直在找任何人類生還的跡象，但我已經開始失去希望。今天我終於找到一些食物果腹。」

哈維爾「唯一的倖存者」帳號吸引130萬粉絲追蹤，但許多網友也質疑影片真實性。有追蹤者提問既然人類已滅絕，為何網路與電力系統能夠正常使用，而哈維爾回覆他也不太清楚確切狀況，「可能2021年與2027年之間存在某種連結吧」。

消息曝光後許多網友針對影片指出問題點，「海灘應該要很光滑，不會有踩踏的足跡。而且購物中心應該到處都是灰塵和污垢」、「他只不過是拍攝疫情 期間封閉的地點，人們竟然就相信他是時空旅人」、「我不知道今天是愚人節」、「這傢伙該換個藥頭，他抽得太兇了」。