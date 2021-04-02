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冰島火山爆發 神話巨人末世進擊？

聯合新聞網轉角國際
圖為觀賞火山熔岩的民眾。（路透）
圖為觀賞火山熔岩的民眾。（路透）

「火山人～永恆神靈也要愛～～」。位於冰島雷克雅未克附近的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall），沉睡700年之後在今年3月初再次活躍起來。從3月初開始，伴隨著數萬次的地震，火山在19日終於噴發，灰黑色的濃煙伴隨著滾燙的岩漿四處流淌。一時之間蔚為奇景，不只吸引了科學團隊前往調查拍攝，也有部分民眾在此圍觀。

冰島當局儘管在一開始緊急封鎖區域，但後來因噴發規模不大而開放部分區域參觀，並安排警方在場維持秩序；現場還有科學家利用岩漿熱度「烤熱狗」引發話題。這次的冰島火山爆發是怎麼回事？背後又有什麼樣的神話脈絡與「巨人祕密」？

冰島是世界上火山活動最頻繁的區域之一。由於冰島形成於大西洋中洋脊位置上，由北美洲板塊與歐亞板塊互相拉扯，長年伴隨著大量的溫泉、間歇泉、地震以及火山噴發。至今島上有近300座火山、當中更有40至50座屬於活火山。

https://www.youtube.com/watch?v=QLlVRL87Stg

來源：YouTube

•火山噴發 曾中斷歐洲航空

過去冰島的火山噴發曾造成嚴重災難。在2010年3至4月間，艾雅法拉冰蓋火山（Eyjafjallajökull）就曾經噴發，儘管沒有什麼岩漿，但卻噴出了綿延好幾公里的大量火山灰，灰燼飄散到西北歐，中斷了整個歐洲航空將近數星期，共計超過10萬次航班遭取消，是當時僅次於二戰以來最長時間的「航空大停擺」。

而1783年的拉基火山（Laki）爆發，當時除了岩漿以外，也釋放了大量硫化氫等有毒氣體，造成將近9000人死亡（約當時冰島的四分之一人口）。

「這是一次相當有趣的噴發現象，在爆發前就伴隨著1萬多次的地震，」一位到現場觀測的地理學者漢彌爾頓（Christopher Hamiliton）說。因為法格拉達爾火山在過去數百年都沒有活躍的跡象，直到今年2至3月間，才開始突然出現頻繁地震，讓科學家提前判斷出它可能將要噴發，而到目前為止都沒有造成災害。在這近一周的噴發中，約有30萬平方公尺的火山熔岩從地表冒出，這樣的規模嚴格來說並不太大，仍在可控制的範圍。也因此冰島當局原先緊急封鎖該火山區，後來就部分開放讓民眾參觀。

路透日前更刊出一組照片與影片，拍攝當地科學家將熱狗塞入尚未冷卻的火山熔岩中，利用岩漿的熱度來烤熱狗，再配上自己準備好的番茄醬跟熱狗麵包。之所以不用鍋具直接「岩烤」，據德國之聲現場採訪，是因為先前有遊客真的帶鍋子來煎培根，結果鍋子卻直接融化。

•熔岩填滿低處 恐影響安全

儘管有輕鬆歡樂的一面，但本次火山噴發仍有憂心的地方：整個過程會持續多久？岩漿規模有多大？多少有毒氣體噴發？是否有可能影響到居民安全？「現在冰島風很大又很冷、風向不斷在改變，所以我們觀測的時候其實都非常小心，要避開有毒氣體飄往的方向，並且確保民眾都待在安全的地方。」一名冰島當地科學家西格特格森（Gudjon Orn Sigtryggsson）接受媒體採訪時說。

「接下來這座火山還可能會再持續噴發兩到三周，」漢彌爾頓說，火山熔岩正在慢慢填滿附近低地區域，如果噴發沒有在短期停下，可能就要擔心它會不會擴散至其他地方。而後續火山所造成的影響也還需要再觀察。

「火山人！能融化我心～火山保護人！永恆神靈也要愛～～」Netflix喜劇電影《歐洲歌唱大賽：火焰傳說》以冰島為背景，當中一首驚天動地的歌曲〈火山人〉（Volcano Man），既是劇中主角的心境隱喻，也是呼應北歐神話裡的火山元素。

•有火山處 必衍生相應神話

古來人類活動區域凡有火山之處，必定衍生相應的「火山神話」；身處北歐神話體系的冰島也不例外。壯闊的火山爆發景象，在古老北歐人的眼裡宛如世界終結之日，神話預言的歷史終點，會發生一場「諸神的黃昏」末日之戰，北歐眾神靈和古代巨人們展開生死鬥。

「彼時冰封大地、暗無天日，世界陷入混亂與猜疑，人們只有戰爭與惡意……，相互殘殺之中，世界被熊熊烈焰吞沒……。」

神話的絕望景象裡，後世的解讀認為和火山爆發後的毀滅與新生有所關聯。掀起末日序幕的是北歐的超大型巨人們──火焰巨人史爾特爾向諸神展開進擊、智慧巨人密米爾掌舵殺來、冰霜巨人的軍隊衝向諸神的國度──這些北歐始祖巨人尤彌爾的子孫，在天雷地鳴中將世界推入毀滅深淵。然而黃昏過後的長夜，迎接的是新世界的黎明──倖存的神靈來到新生的宇宙，大海湧上了新的土地、自然恢復生機。

歷劫生還者繁衍出名為「人類」的下一代，此後諸神遠去、接續的是凡人的故事。

北歐神話情節和人物名字的既視感，實際上正是日本近期將迎接大結局的漫畫名作──《進擊的巨人》──故事部分汲取的元素。作者諫山創曾經透露，北歐神話對創作的影響，故事中的始祖巨人尤彌爾，就是從北歐神話同名的巨人祖先取材轉化而來。

巧妙的是，在不少有火山噴發的地方，都會出現與巨人相關的神話。在義大利的埃特納火山，便是希臘神話中，古老的泰坦巨人遭到宙斯處罰之處，巨人被壓入火山之下，而只要巨人憤怒掙扎，火山便會噴發。

位於冰島雷克雅未克附近的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall），在沉睡7...
位於冰島雷克雅未克附近的法格拉達爾火山（Fagradalsfjall），在沉睡700年之後在今年3月初再次活躍起來。從月初開始，伴隨著數萬次的地震，火山在19日終於噴發，灰黑色的濃煙伴隨著滾燙的岩漿四處流淌。（Getty Images）
火山熔岩。（路透）
火山熔岩。（路透）
神話的絕望景象裡，後世的解讀認為和火山爆發後的毀滅與新生有所關聯。掀起末日序幕的...
神話的絕望景象裡，後世的解讀認為和火山爆發後的毀滅與新生有所關聯。掀起末日序幕的是北歐的超大型巨人們，在天雷地鳴中將世界推入毀滅深淵。圖為夜晚的法格拉達爾火山。（Getty Images）
當地科學家將熱狗塞入尚未冷卻的火山熔岩中，利用岩漿的熱度來烤熱狗，再配上自己準備...
當地科學家將熱狗塞入尚未冷卻的火山熔岩中，利用岩漿的熱度來烤熱狗，再配上自己準備好的番茄醬跟熱狗麵包。之所以不用鍋具直接「岩烤」，是因為先前有遊客真的帶鍋子來煎培根，結果鍋子卻直接融化。圖為烤熱狗。（路透）
因本次火山噴發規模不大，而開放部分區域參觀，並安排警方在場維持秩序。圖為大排長龍...
因本次火山噴發規模不大，而開放部分區域參觀，並安排警方在場維持秩序。圖為大排長龍看火山的停車隊伍。（Getty Images）

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